442 bin 506 kiÅŸi denetimde: Denetimli serbestlik prangasÄ±

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re 442 bin 506 kiÅŸi hakkÄ±nda â€˜denetimli serbestlikâ€™ uygulanÄ±yor.

Erdi TÜTMEZ

Ä°stanbul

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre Türkiye’de 15 MayÄ±s itibariyle cezaevlerinde 246 bin 416 mahpus bulunuyor, 442 bin 506 kiÅŸi hakkÄ±nda da ‘denetimli serbestlik’ uygulanÄ±yor. Ä°HD BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan, rakamlarÄ±n toplumun ne kadar baskÄ± altÄ±nda olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza ve Tevkifevleri Genel MüdürlüÄŸü Denetimli Serbestlik Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n MayÄ±s 2018 istatistikleri, çarpÄ±cÄ± rakamlar ortaya çÄ±kardÄ±. Buna göre mayÄ±s ayÄ± itibariyle 442 bin 506 kiÅŸi denetimli serbestliÄŸe tabii durumda. BunlarÄ±n 13 bin 520’si çocuk. Denetimli serbestliÄŸin uygulandÄ±ÄŸÄ± dosya sayÄ±sÄ± 583 bin 83. Denetimli serbestliÄŸin bir türü olan ‘adli kontrol’ ise mayÄ±s 2018 itibariyle 379 bin 100 dosyada uygulanÄ±yor. 533 dosyada ise ‘Hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±’ uygulanÄ±yor.

‘NEREDEYSE TÜM TOPLUM KONTROL ALTINDA’

Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan, rakamlarÄ±n, toplumun ne kadar baskÄ± altÄ±nda olduÄŸunu gösterdiÄŸini ifade ediyor: “O kadar çok baskÄ±cÄ± politikalar uygulanmÄ±ÅŸ ki neredeyse toplumun tamamÄ± kontrol altÄ±nda. Ä°ktidar, kendisi gibi düÅŸünmeyen, kendisi gibi davranmayan tüm kesimleri farklÄ± adli mekanizmalarla kontrol altÄ±na almÄ±ÅŸ. Bu rakamlara yakÄ±n belki bir Rusya, bir de Çin vardÄ±r; onlarÄ±n da ne kadar otoriter rejimlerle yönetildiÄŸini biliyoruz.” Denetimli serbestliÄŸe tabii tutulan kiÅŸilere cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler de eklendiÄŸinde sayÄ±nÄ±n bir milyona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen TürkdoÄŸan, “EndiÅŸe verici bir sayÄ±. Bu kadar insan devlet kontrolü altÄ±nda!” diyor.

‘RAKAMLAR ADALET OLMADIÄžINI GÖSTERÄ°YOR’

FotoÄŸraf: Birkan Bulut/EVRENSEL

“Bu rakamlar bize bir ÅŸey daha söylüyor” diyen TürkdoÄŸan, ÅŸöyle devam ediyor: “EÄŸer bir ülkede adalet varsa adli istatistikler bu kadar yüksek olmaz. Adaletin düzgün iÅŸlediÄŸi ülkelerde toplum, bir suç iÅŸlendiÄŸinde bunun cezasÄ±nÄ±n verileceÄŸini bilir ve herkes kendisini bu kurallara göre ayarlar. Ancak adalet mekanizmasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± ülkelerde kuralsÄ±zlÄ±k vardÄ±r. Bu kuralsÄ±zlÄ±kta da herkes kendi kuralÄ±nÄ± uygular. Bu da suç sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ±n önünü açar. ÖrneÄŸin Türkiye’deki trafik suçlarÄ± bununla ilgilidir. Türkiye’deki iÅŸ cinayetlerinin önlenememesinin sebebi de budur. Çünkü iÅŸverenler hiçbir zaman yasada yazmasÄ±na raÄŸmen tedbir almazlar. AdaletsizliÄŸe güvenir, çünkü yaptÄ±rÄ±mÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilir.”

‘BÜYÜK ORANDA MUHALÄ°F OLANLAR’

Öztürk TürkdoÄŸan, bu istatistiklerin büyük bölümünü iktidarÄ± eleÅŸtiren insanlarÄ±n oluÅŸturduÄŸuna iÅŸaret ediyor: “Kürt toplumsal mücadelesini bastÄ±rmak için, HDP’lilere, DBP’lilere, HDK’lilere, DTK’lilere dönük operasyonlar yapÄ±lÄ±yor ve çok sayÄ±da kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklanÄ±yor. Yine Afrin operasyonunu eleÅŸtiren kiÅŸilere dönük gözaltÄ± furyasÄ±yla ilgili bizzat Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kendi istatistikleri var. Ocak ile mart arasÄ± 800 civarÄ± insan gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 84 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸ. BÄ±rakÄ±lan insanlarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± da adli kontrol uygulamasÄ±yla bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ. GörüldüÄŸü üzere bu rakamÄ±n büyük bölümü toplumsal muhalefet yürüten, iktidarÄ± eleÅŸtiren insanlara ait. Bu da AKP’nin muhalefete dönük baskÄ±sÄ±nÄ±n kanÄ±tÄ±.”

‘Ä°FADE ÖZGÜRLÜÄžÜ ENGELLENMEMELÄ°’

‘Peki, ne yapÄ±lmalÄ±?’ sorumuz üzerine TürkdoÄŸan, özellikle ifade özgürlüÄŸünü düzenleyen yasalarda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguluyor: “Yasalarda acil düzenlemelere ihtiyaç var. Terörle Mücadele Kanununun (TMK) 6. ve 7. maddelerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerek. Yine Türk Ceza Kanunu’nun 216, 220, 299, 301, 305. maddelerinin de kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerek. Bu maddelerden birinden suç bulamÄ±yorsanÄ±z diÄŸerinden buluyorsunuz. Çünkü bunlar birbirini tekrar eden suç tiplerini tanÄ±mlÄ±yor. Ä°fade özgürlüÄŸüyle ilgili acil düzenlemeler yapÄ±lmasÄ± gerek. Gazeteciler, hak savunucularÄ±, milletvekilleri, belediye baÅŸkanlarÄ±, öÄŸrenciler ifade özgürlüÄŸüne tahammül olmadÄ±ÄŸÄ± için tutuklu. Ä°fade özgürlüÄŸünü kÄ±sÄ±tlayan yasalarda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmalÄ±.”

DENETÄ°MLÄ° SERBESTLÄ°KTE AYDAN AYA BÜYÜK ARTIÅž

Özellikle bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren denetimli serbestlik uygulanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸ dikkat çekici. Nisan ayÄ±nda 436 bin 33 kiÅŸi hakkÄ±nda denetimli serbestlik uygulanÄ±rken, mayÄ±sta bu sayÄ± 442 bin 506’ya yükseldi. Yani son bir ayda 6 bin 473 kiÅŸilik artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. Önceki aylarda yaÅŸanan artÄ±ÅŸ ise daha da fazla. Ocak ayÄ±nda 405 bin 758 kiÅŸi hakkÄ±nda denetimli serbestlik kararÄ± verildi. Bu sayÄ± ÅŸubatta 417 bin 89’a, Mart’ta 427 bin 245’e çÄ±ktÄ±.

KAÇ ÇEÅžÄ°T DENETÄ°MLÄ° SERBESTLÄ°K TÜRÜ VAR?

442 bin 506 kiÅŸiye uygulanan denetimli serbestlik türleri Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza ve Tevkifevleri Genel MüdürlüÄŸü Denetimli Serbestlik Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n sitesinde ÅŸöyle sÄ±ralanÄ±yor: “Adli kontrol, tedavi ve denetimli serbestlik, adli para cezasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± kamuya yararlÄ± çalÄ±ÅŸma, mükerrirlere özgü denetimli serbestlik, seçenek yaptÄ±rÄ±mlar, belli haklarÄ± kullanmaktan yoksun bÄ±rakÄ±lma, hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ± geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±, erteleme süresinde denetimli serbestlik, etkin piÅŸmanlÄ±k, çocuklarÄ±n denetim altÄ±na alÄ±nmasÄ±, konutta infaz, koÅŸullu salÄ±verilme sonrasÄ± denetimli serbestlik.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 03:09

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