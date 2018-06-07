Kılıçdaroğlu’ya doğruluğu ispat edilen Man adası belgelerinden ceza

'Man Adaları belgesi' davasında mahkeme, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve ailesine 197 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Ankara başsavcılığı, Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili başlattığı soruşturmayı tamamlamıştı. Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı dekontların gerçek olduğunu tespit eden savcılık, “Kara para yok” diyerek, Erdoğan’ın oğlu, dünürü ve eniştesi dahil beş şüpheli hakkında takipsizlik kararı vermişti.

Erdoğan ve yakınları Kılıçdaroğlu aleyhine 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı. Bugün açıklanan kararda mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cennetinde Man Adası’ndaki şirkete 2011 yılında gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “yurt dışına milyonlarca lira kaçırdığımı ispat et istifa ederim açıklaması yapmıştı. (HABER MERKEZİ)

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