ABD: SDG’yi bir kenara itmeyiz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, YPG’nin oluşturduğu SDG’yi de bir kenara itmeyeceklerini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, YPG’nin çekilmesi konusunda anlaşılan Menbic’le ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin kaygılarını gidermeye çalıştıklarını söyleyen Mattis, ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu SDG’yi de bir kenara itmeyeceklerini belirtti.

Sputnik’in aktardığına göre Brüksel’deki NATO savunma bakanları toplantısına giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, “Türkiye’nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorunda olduklarını” ancak YPG’nin ana bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) de bir kenara itmeyeceklerini söyledi.

‘IŞİD’İ YENEN TEK ÖRGÜT’

Türkiye ile Menbic konusunda yapılan görüşmelerin ABD’nin SDG ile bölgede yürüttüğü operasyonları etkileyip etkilemeyeceğine dair soruyu cevaplarken bu yanıtı veren Mattis, SDG’nin zamanında IŞİD’i sahada yenen tek örgüt olduğunu belirtti ve IŞİD’in hâlen tamamen yenilmediğini ifade etti. ABD’li Bakan, bu nedenle IŞİD’e karşı sürdürülen operasyonların kritik önem arz ettiğini söyledi.

Mattis, ABD’nin Türkiye ve SDG ile iş birliğini aynı anda sürdürüp sürdüremeyeceğine dair soruya ise “Bu karmaşık bir konu. Gördüğüm en karmaşık savaş alanı” yanıtını verdi. Bir yandan Türkiye’nin kaygılarını gidermeye çalışırken diğer yandan da IŞİD’i yenmeye çalıştıklarını ifade eden ABD Savunma Bakanı, bunun çok zor bir iş olduğunu söyledi ve ekledi: “Ama bunu yapıyoruz. Çalışıyoruz. Ve bunu Türkiye’ye karşı değil, Türkiye’yi sayarak yapıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Türkiye ve ABD Suriye’de YPG kontrolündeki Menbic kenti konusunda izlenecek yol haritası üzerinde anlaşmıştı. İki ülke dışişleri bakanları, pazartesi günü Washington’da bir araya geldikleri görüşmede, YPG’nin kentten çekilmesini öngören yol haritasını onaylamıştı.

Menbic’te askeri üssü de bulunan ABD’nin YPG’ye sağladığı silah desteği, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.

YPG güçlerinin bölgeden ayrılması için çağrıda bulunan Türkiye’nin, Afrin’e düzenlediği askeri operasyonun ardından bir sonraki hedefin Menbic olduğunu açıklaması iki ülke ilişkilerindeki gerginliği artırmıştı. (DIŞ HABERLER)

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