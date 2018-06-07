Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşması durduruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yerel Medya Buluşmaları' toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'da darbeci askerlerin tahliye edilmesine ilişkin, "Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk." dedi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından bir otelde Antalya, Isparta ve Burdur bölgesi gazetecilerinin katılımıyla düzenlenen “Yerel Medya Buluşmaları” toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'GERİ KABUL ANLAŞMASINI DURDURDUK'

Yunanistan’da 15 Temmuz darbe girişimine katılan darbeci askerlerin tahliye edilmesiyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Yunanistan’ın yaptığının kabul edilebilir olmadığını dile getirdi. Yunanistan’ın darbelerden en çok çeken ülkelerden biri olduğuna değinen Çavuşoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Yunanistan’da hükümet gerçekten bu konuyu çözmek istiyor. Fakat aynı zamanda görüyoruz ki Yunanistan’a batıdan çok ciddi baskı var. Hele hele Yunan yargıçlara. Onlar diyor ki Yunan yargıçlar bağımsız. Ama biz biliyoruz ki onlara batıdan çok baskı var. AB ile bir göçmen anlaşması var. Bu uygulanıyor. Bir de Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk. Son mahkeme kararından sonra da Yunanistan’a yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.” (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net