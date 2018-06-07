Bergamalı köylüler: Köylerimizi talan edenlere oy yok

Bergamalı köylüler açıklama yaptı: Doğamızı talan eden, köylümüzü kansere mahkûm eden altın madenlerine göz yumanlara oy yok.

Bergamalı köylüler, köylerinde kurulmak istenen madenlere karşı Bergama Çevre Platformu öncülüğünde 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde basın açıklaması yaparak birlik beraberlik mesajı verdi.

Basın açıklamasında konuşan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, “Tehlike sadece Yerli Tahtacı’da, sadece Kapukaya’da veya Kozak’ta değil. Bütün köyler ve yaşama alanlarımız sanayiciye peşkeş çekilmeye hazırlanıyor. Gençlerimizin asgari ücretle kandırılmalarına ve işleri bitince fırlatıp atılmalarına müsaade etmeyeceğiz. Omuz omuza olacağız ve suyumuza, havamıza, toprağımıza sahip çıkacağız” dedi. Çevre

Platformu Sözcüsü Erol Engel ise, “Doğamızı talan eden, köylümüzü kansere mahkûm eden altın madenlerine göz yumanlara oy yok” dedi.

Yapılan basın açıklamasında “Kozak’ta Altın’a Hayır”, “Kozak’ta Hayata, Geleceğe Sahip Çıkıyoruz” ve “Zeytinime Dokunma” pankartları ile “Kozak’ta Talana Hayır”, “Çevre İçin Tamam”, “Kapukaya Yok Olmasın”, “Çevreyi Hor Gören, Geleceği Zor Görür”, “köyümüzde Taş Ocağı İstemiyoruz”, “Zeytin Ağacını Talana İzin Vermeyeceğiz” ve “Havama, Suyuma Dokunma” dövizleri açıldı.

‘BİR OLACAĞIZ, KARŞI GELECEĞİZ’

Basın açıklamasında söz alan Kapukaya Muhtarı Emin Özdemir “Hepimiz bir olacağız, karşı geleceğiz” dedi. Yerlitahtacı Muhtarı Veli Mantar; “Savuşturduk sandık ama Kapukaya’dan dolandılar. Ama dolandırtmayacağız. Yine avuçlarını yalayacaklar. Yine onların karşısındayız ve yine başaracağız” derken, Tekkedere Muhtarı Emin Öz de “Mücadelemize devam edeceğiz. Onlara köyümüzü talan ettirmeyeceğiz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

BODRUM’DA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Bodrum Çevre Platformu, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Kudür Adası’nda bir etkinlik gerçekleştirdi.

İlkokul öğrencilerinin ve velilerin de katıldığı etkinlikte yöredeki çevre sorunlarının yanı sıra ülkedeki sorunla dair mesajlar verildi. Etkinlik kapsamında açıklanan basın metninde AKP iktidarının toplumsal yaşamın diğer alanlarında yarattığı tahribatlara ek olarak doğa, tarih ve kültürel değerlere de büyük zararlar verdiği dile getirildi. “Doğamız, kıyılarımız, koylarımız, plajlarımız, meralarımız, ormanlarımız, zeytinliklerimiz, derelerimiz, tarihi ve kültürel yerlerimiz rant uğruna birer birer yok edilmektedir” denilen açıklamada, bu çevre katliamlarının yaşandığı yerler arasında Bodrum ve Muğlanın diğer ilçelerin de bulunduğu ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi, “Bodrum’da; Kudür Adası, Kissa Bükü, Tavşan Burnu, Gündoğan Küçükbük başta olmak üzere bir çok koy ranta feda edilmektedir. Gerişteki mahkemenin yıkım kararı verdiği RES’ler yerinde durmaktadır. Mahkemenin vermiş olduğu yıkım kararına uyarak Geriş RES’lerinin yıkılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bodrum’un yıllardır çözülemeyen ve yılda bir kaç kez yandığına hepimizin tanık olduğu çöp sorununun bilimsel kriterlere ve doğaya uygun çözülmesi konusunda siyasal iktidarı ve yerel yönetimleri acil göreve davet ediyoruz.. Kıyılar denizler, koylar, plajlar, ormanlar, zeytinler, meralar ve Sit Alanları halkındır satılamaz.” (Muğla/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 16:44

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