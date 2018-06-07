Bilgen: Kandil operasyonunun asıl amacı kamuoyuna anlatılmalı

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 'Eğer muhalefet Afrin operasyonunda olduğu gibi bir pozisyon takınırsa, psikolojik üstünlüğünü kaybetmiş olur' dedi.

Afrin harekatının ardından seçim kararı alan hükümet, seçime az bir süre kala ‘Kandil’e operasyon’u gündeme getirdi. Muhalefet partileri operasyon tartışmasını ‘seçim hesabı’ olarak değerlendiriyor.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “16 yıldır Kandil’e gitmeyenler son 16 günde mi gitmeyi akıllarına koymuşlar” derken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da “Erdoğan seçimleri kazanmak için her şeyi kullanıyor. 16 seneden bu yana bir operasyon gerçekleştirmeyen Erdoğan, seçimlere 20 gün kala bir Kandil operasyonu yapıyor ise bu askeri değil politik propaganda amaçlı bir operasyondur” yorumu yaptı.

Kandil'e operasyon tartışmasını değerlendiren HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise muhalefet partilerine önemli uyarılarda bulundu. Bilgen, “Eğer muhalefet Afrin operasyonunda olduğu gibi bir pozisyon takınırsa, psikolojik üstünlüğünü kaybetmiş olur. Seçimlere ramak kala, iktidara eleştiri yapmanın, başka alanları tartışmanın imkanı kalmaz. Çünkü operasyon sanki bir beka davası gibi tarif edilir” dedi.

Kandil operasyonunun seçimlere 20 gün kala gündeme gelmesinin tesadüfle açıklamayacağını belirten Bilgen, “Türkiye’de ne zaman ekonomik kriz başlarsa , mutlaka güvenlik politikaları, ülkenin güvenliğe dair bir tehdit ön plana çıkartılır” ifadelerini kullandı.

Bilgen, Erdoğan’ın açıklamalarının MHP seçmeninin eleştirel tutumunu aşmak için dillendirdiğini belirterek “Muhalefet operasyonun hem zamanlamasını hem de doğru olup olmadığını açık yüreklilikle tartışmalı ve açıklamalıdır” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 16:44

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