EMEP’ten Yeni Adana Gazetesi’ne seçim ziyareti

Emek Partisi (EMEP) Adana İl Örgütü, Adana’nın köklü gazetelerinden Yeni Adana Gazetesi’ne ziyarette bulundu.

Emek Partisi Adana İl Başkanı Sevil Aracı, GYK Üyesi Halil İmrek’in aralarında bulunduğu bir heyet seçime dair tutumlarını paylaşmak için ziyaretlerini sürdürüyor. Basın yayın hayatında 100’üncü yılını dolduran Adana’nın köklü gazetelerinden Yeni Adana Gazetesi’ni ziyaret eden EMEP üye ve yöneticileri Yazı işleri Müdürü Ahmet Yahşi ile görüştü.

‘İŞÇİLERİN NEFES ALMASI İÇN HDP’NİN BARAJI AŞMASI GEREKİR’

Yeni Siyasi Partiler ve Seçim Yasasındaki anti demokratik maddeler nedeniyle seçime giremeyen EMEP İl Başkanı Sevil Aracı, Tek adam rejiminin oylanacağı seçimde bir tutum belirleyerek HDP’yi ve Demirtaş’ı desteklediklerini ifade etti. AKP hükümetinin 16 grev ve bir çok işçi eylemini yasakladığını hatırlatan Aracı, EMEP’in seçimin sonuçları ne olursa olsun işçilerin, emekçilerin talepleri için onlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceğini belirterek işçilerin daha zor koşullarda mücadele etmesinin önüne geçmek için HDP ve Demirtaş’ı desteklediklerini söyledi. Emek Partisi’nin tüm emekçileri Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş´a, genel seçimlerde de HDP´ye oy vermeye çağıran İmrek, “HDP´nin seçim barajının altında kalması durumunda AKP-MHP ittifakı fazladan 60 milletvekiline haksız yere konacaktır ve kazanan tek adam rejimi olacaktır. Kürt sorunundaki şiddet politikalarının sona ermesi ve bu sorunun eşit haklar temelinde çözülmesi için HDP mecliste olmalıdır” diye konuştu. (Adana/EVRENSEL)

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