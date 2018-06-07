EMEP GYK Üyesi Halil İmrek’e Newroz konuşmasından soruşturma

Urfa Newrozu’nda yaptığı konuşmadan dolayı hakkında soruşturma açılan EMEP GYK Üyesi Halil İmrek ifade verdi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Yönetim Kurulu (GYK) Üyesi Halil İmrek hakkında, Urfa’da düzenlenen Newroz mitinginde yaptığı konuşmadan dolayı soruşturma açıldı.

Urfa Newrozu’nda yaptığı konuşmadan dolayı Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açılan EMEP GYK Üyesi Halil İmrek, Adana Akıncılar Karakol merkezine giderek ifade verdi. Soruşturmanın gerekçesi ise öğrenilemedi.

Soruşturmanın, düşünce özgürlüğü ve demokratikleşme ile bağdaşmadığını söyleyen İmrek, EMEP’in Kürt sorununun demokratik ve halkçı temelde çözümü, Türk ve Kürt emekçilerinin barış ve kardeşliği için mücadele ettiğini söyledi. İmrek, savunmasında söz konusu konuşmalarının suç olarak görülmesinin demokrasi mücadelesinden rahatsız olanların, kardeşlik duygularının pekişmesine karşı olanların, savaşta medet umanların değirmenine su taşıyacağını söyledi.

‘ELEŞTİRİ SINIRILARI İÇİNDE KONUŞTUM’

İmrek, savunmasına şöyle devam etti: “Mensubu olduğum Emek Partisi Kürt sorununun çözümü noktasında programında öneriler bulunan bir partidir. Kuruluş sürecinden itibaren Emek Partisi içerisinde çeşitli kademelerde görev alan bir kişiyim. Partide almış olduğum bu görev nedeni ile partinin görüşleri doğrultusunda yapılan eylem ve etkinliklere katılmaktayım. 21 Mart günü yapılan mitinge de bu kapsamda konuşmacı olarak katıldım. Emek Partisinin Kürt sorununun çözümü noktasındaki düşüncesi eşit haklara dayalı, herkesin temel demokratik haklarının tanınması şeklindedir. Bu anlamda Emek Partisi savaşın, şiddetin, kan dökülmesinin karşısındadır. Ben de aynen bu düşünceleri taşımaktayım. Kesinlikle şiddeti destekleyen bir tavrım bulunmamaktadır. İfade özgürlüğü; demokratik toplumun gereği ve temel insan haklarından biridir. İfade özgürlüğü, toplumun ilerlemesi ve her insanın gelişmesi için esaslı koşullardan biri olan demokratik toplumun ana temellerinden birini oluşturur. Newroz’da benim yapmış olduğum konuşma tamamen muhalif bir parti temsilcisi olarak eleştiri sınırları içerisinde yaptığım bir konuşmadır. Konuşmamın içeriğinde suç unsuru bulunmamaktadır. Konuşmamın içeriğinde hiçbir makam ve kuruma yönelik bir hakaret yoktur. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek gibi bir amacım asla bulunmamaktadır. Aksine mensubu olduğum parti anayasal düzlemde kurulan demokrasi, barış yanlısı, halkların bir arada, eşit ve kardeşçe yaşamasını savunan bir partidir. Konuşmamın ifade özgürlüğü sınırları içerisinde değerlendirilmesini ve hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etmekteyim.”

NE DEMİŞTİ?

İmrek, Newroz konuşmasında hükümetin Afrin operasyonunu eleştirmişti. ÖSO güçlerinin ilk iş olarak Afrin’de demirci Kawa heykelini yıktığını belirten İmrek, AKP’nin seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp yerine kayyım atadığını ve Doğubeyazıt’ta ise atanan kayyımının ilk iş olarak Êhmedê Xanî’nin heykelini yıktığını hatırlatmıştı. AKP hükümetin çözüm sürecini bitirip savaş konsepti ile ülkeyi yönettiğini ifade eden İmrek, Cizre, Şırnak gibi Kürt illerinde yaşananı anlatmıştı. İşsizlik yoksullun her geçen gün artığını belirten İmrek, bir tarafta hırsızlık, yolsuzluk diğer tarafta açlık ve yoksulluk olduğunu, birilerinin ayakkabı kutularına para doldurduğunu söylemişti. (Adana/EVRENSEL)

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