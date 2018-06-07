Avukatların her perşembe Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde sürdürdükleri Adalet Nöbeti 62'nci haftasında devam etti.

Çağlayan Adliyesi önünde 62 haftadır tutuklu avukatlar ve cezaevinde haksız sebeplerle tutulanlar için yapılan Adalet Nöbeti'ne CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, HDP Milletvekili Adayı Ahmet Şık ve oyuncu Levent Üzümcü'nün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Av. Zeki Diren'in yaptığı basın açıklamasında "Yargı bağımsızlığı, tarafsızlık,hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma ihlal edilmeden yasaların uygulanması, toplumu ve toplumu teşkil eden bireylerin hukuka ve adalete olan güvenini artırır. Aksı halde, yapılan kamuoyu yoklamalarında görüldüğü üzere halkın yargıya olan güveni düşer. Biz avukatların ve mensubu bulunduğumuz baroların cumhuriyetin kazanımları, demokratik kazanımlar, düşünce ve basın özgürlüğü başta olmak üzere tüm özgürlük alanlarında ve hukuk devletinin üstünlüğünde geriye gidilmemesi için verdiği mücadele, savunma tarihinin onurlu sayfalarında yerini almaktadır ve almaya devam edecektir."

Avukatların, basın mensuplarının düşüncelerinden dolayı tutuklu olanların bulunduğu bir ortamda seçime gidildiğine değinen Diren:"Kamu vicdanının daha büyük yaralar almaması bakımından, idare edenlerin demokratik hukuk devletine uygun bir anlayış içerisinde hareket etmeleri en büyük temennimizdir. Bağımsızlık, gelecek, özgürlük, halkın refah ve mutluluğu ancak hukukun ve adaletin varlığı ile mümkündür " dedi.

Adalet Nöbeti Levent Üzümcü okuduğu Memleketimden İnsan Manzaraları şiiriyle son buldu. (İstanbul/EVRENSEL)

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