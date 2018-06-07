İbrahim Karayeğen: Tek delil Zaman gazetesinde çalışmam

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazar ve yöneticilerinin yargılandıkları davanın beşinci duruşmasında esas hakkındaki savunmalar alındı.

Zaman gazetesinin eski yazarları ve yöneticilerinin yargılandığı 15’i tutuklu 31 sanıklı davanın beşinci duruşması Çağlayan’daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, IPI Türkiye Savunu Koordinatörü Caroline Stocks, Article 19 Temsilcisi Georgia Nash, Britanya Barosu İnsan Hakları Komitesi temsilcisi, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş da izledi.

‘AFAKİ VE BOŞ İDDİALAR’

Duruşmada ilk olarak ifadesi alınan Zaman gazetesinin Eski Gece Sorumlusu ve Ankara Temsilcisi İbrahim Karayeğen, hakkındaki suçlamalara ilişkin tek delilin Zaman gazetesinde çalışmış olması olduğunu ifade etti. Karayeğen, “Savcı 28 Şubat darbesine destek vermekle suçlanan Zaman gazetesi o dönem hedef gösterilmiş Genelkurmayın etkinliklerinde akredite edilmemiştir. Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasında bir çalışanımız meslektaşlarını taşıyan askeri helikoptere alınmamış dağ başında bırakılmıştır. Görünmeyen suç icat eden belki de ilk savcıdır iddianameyi hazırlayan savcı. Oysa savcının görevi, görünür suçu görünür kanıtlarla ortaya koymaktır” diye konuştu.

‘SADECE HUKUK DEĞİL İNSANLIĞA DA AYKIRI’

Duruşma savcısının mütalaasını da eleştiren Karayeğen, “Mütalaada savcılık hakkımda istenen 3 müebbet cezasını 1’e düşürdü. 20 gün sonra ek mütalaada bulundu ve terör örgütü üyeliğinden yöneticiliğine terfi ettim. Yeni bir delil mi eklendi? Ben kimlere yöneticilik etmişim? Yönetici olduğum örgütte ne tür emirler verdiğim, kimlere üstlük yaptığım belirtilmemiştir. Ortaya tek kanıt koymadan keyfi suçlanmam sadece hukuka değil insanlığa da aykırıdır” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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