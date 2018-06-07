Seçim güvenliği paneli: Sanal seçmen yaratılabilir mi?

Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi seçim güvenliği paneli düzenledi.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Adana Şubesi tarafından kamuoyunda en çok tartışılan konu olan seçim güvenliği paneli düzenlendi.

EMO Adana Şube Başkanı Mehmet Mak’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde Bilgisayar Mühendisleri (BMO) Odası Başkanı ve BMO SEÇSİS Çalışma Grubu Üyesi Birkan Sarıfakıoğlu ve Adana Baro Başkanı Veli Küçük konuştu.

‘ÇÖZÜM TUTANAKLAR BİR HAVUZDA TOPLANMASINDA’

SEÇSİS sisteminin riskleri üzerinde duran BMO Genel Yönetim Kurulu Başkanı Birkan Sarıfakıoğlu, sanal seçmen oluşturma, sandık sonuç tutanaklarının değiştirilmesi, bilişim altyapısının çökmesi ya da saldırıya uğraması risklerine dikkat çekerek çözümün partilerin ve sivil girişimlerinin inisiyatif alması ve ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının ortak bir havuzda toplanması olduğunu söyledi.

HAYATTA OLMAYAN AKRABALAR

SEÇSİS’in MERNİS’in kayıtlarını kullandığını ifade eden Sarıfakıoğlu, sanal seçmen oluşturma riskine dikkat çekerek “MERNİS’te sanal vatandaş yaratılmış olabilir. Bir TC kimlik numarasının gerçek bir vatandaşa ait olduğunu bilemezsiniz. Bu sanal vatandaş boş hanelere ya da sanal hanelere yerleştirilebilir. Bir kimlik basarsınız ve bir vatandaşa verip oy kullandırabilirsiniz. Bu var demiyorum ama böyle kayıtlar olabilir” dedi.

Hayatta olmayan akrabaların kayıtlarda seçmen olarak görülme riskine dikkat çeken Sarıfakıoğlu, “Yurttaşlıktan çıkarılmış kişilerin seçmen gibi görünmesi riski de var. Bunların denetimi mümkün. Partilerle seçmen listeleri paylaşılıyor. Partiler alttaki örgütlerini de harekete geçirerek gerekli kontrolleri yapmalıdır” dedi.

‘İNTERNET VE BİLİŞİM ALTYAPISI DURABİLİR’

Bilişim altyapısının ya da veri merkezinin kullanılmaz hale gelmesi ihitimali üzerinde duran Sarıfakıoğlu, “Bu ülke darbe girişimleri yaşadı. Binalar bombalandı. Bu yüzden bu ihtimali uzak görmüyorum. Bu şekilde bilişim altyapısı çalışmaz hale getirilebilir. Ya da internet yavaşlarsa seçim sonuçşarını aldığımız televizyon, siyasi partilerin veri alması durabilir” dedi.

‘HALK İRADESİNİN DEVRE DIŞI BIRAKILDIĞI BİR SEÇİM MEŞRU OLMAZ’

Seçim sisteminin her seçim döneminde kamuoyunda endişelere ve şüphelere sebep olduğunu ifade eden Baro Başkanı Veli Küçük, “OHAL ve KHK’ler sürecinde yapılan bu seçim meşruiyet noktasında tartışılacaktır. Halk ve millet iradesinin devre dışı bırakıldığı dönemde bu seçimlerinin meşru olduğunu söyleyemem” dedi.

Düzenlemeye göre, oy pusulalarında mühür uygulamasının devam edeceğini dile getiren Küçük, “Ancak mühürsüz zarf ve oy pusulaları eğer YSK filigranlı kağıtlar ise geçerli sayılacak. İlçe seçim kurulunun mührü yoksa geçerli sayılmayacak. Geçmiş seçimlerde Doğu ve Güneydoğu’da yaşanan olumsuz unsurların bu seçimlerde de olabileceği endişesi hakim ancak trafoya kedi de girse, elektrik kesintisi de olsa bu seçimin kazananı umut olacaktır. Bu seçimlerde her okulda bir avukat görevlendirdik” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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