HDP İstanbul milletvekili adayı Erkan Baş, 'Demirtaş 3 sözcük yüzünden tutuklu: ‘Seni başkan yaptırmayacağız’' dedi.

HDP İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Erkan Baş, FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programına konuk oldu, İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın üç sözcük nedeniyle tutuklu olduğunu belirten Baş, bunların ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ olduğunu aktardı.

HDP İstanbul 1. Bölge Adayı ve TİP Kurucu Meclis Üyesi Erkan Baş, FOX TV’nin sabah programı Çalar Saat’in konuğu oldu. 24 Haziran seçimlerine ilişkin İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Erkan Baş, 16 yıllık AKP iktidarının karanlığını yırtmak için omuz omuza mücadele edilmesi gerektiği vurgusunu yaptı.

Erdoğan’ın “HDP’yi sandığa gömün” sözünü hatırlatan Baş, "24 Haziran seçimlerinde bir tek HDP’ye baraj var. HDP barajı aşamazsa 60’dan fazla vekillik AKP tarafından gasp edilecek” dedi.

AKP hükümetinin temel politikalarının ve bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm siyasi operasyonlarını, toplumu kutuplaştırıp muhalefet kesimlerini birbirinden uzaklaştırmak üzerine kurduğuna işaret eden Baş, sanatçı Barış Atay, gazeteci Ahmet Şık ve KHK ile ihraç edildiği görevine dönebilmek için Ankara'da Yüksel Caddesi’nde günlerdir direnen kamu emekçisi Veli Saçılık gibi isimlerin vekil adaylıklarının, tüm toplumsal kesimlerin ortak mücadelesine duyulan ihtiyacın ve talebin ürünü olduğunu söyledi.

‘İŞTEN ATILMA KORKUSU YAŞAMAYAN TEK BİR KİŞİ YOK’

Konuşmasında sık sık emekçi halkın, sermayenin iktidarlığında gün geçtikçe sefalete ve yoksulluğa mahkum edildiğinin altını çizen Baş, Türkiye’de işten atılma korkusu yaşamayan tek bir kişinin kalmadığını söyledi.

“Bu ülkede bir günde 301 madenci öldü” diyen Baş, AKP iktidarı boyunca 20 bin işçinin iş cinayetlerine kurban gittiğini hatırlattı.

‘TÜRKİYE’NİN ZENCİLERİZ DİYE GELDİLER ZENGİNLERİ OLDULAR’

AKP’nin iktidara “Biz Türkiye’nin zencileriyiz” diye geldiğini hatırlatan Baş, şimdi iktidar partisinin “Türkiye’nin zenginleri” olduğunu, siyasetini zenginlerin çıkarını korumak için yaptığını vurguladı.

Baş, “Biz bunun hesabını sormak için siyaset yapıyoruz” dedi.

'OYU KULLANIP EVE GİTMEYİN'

Seçim güvenliğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Baş, özellikle gençlere seslendi. “Oyunuzu kullanıp eve gitmeyin” diyen Baş, müşahit olmalarını ve sandığa giren oy ile çıkan oyun aynı olması gerektiğini, oy hırsızlığına karşı büyük bir dikkatle mücadele edilmesini istedi.

Mühürsüz oy pusulalarına da karşı da uyaran Baş, oy hırsızlığına karşı dikkatli olunmasını dile getirdi.

'16 YILLIK KARANLIĞA RAĞMEN UMUT VAR'

Küçükkaya’nın 24 Haziran'a ilişkin "ne olacak?" sorusuna “Umut" yanıtını verdi. Baş, iktidarın 16 yıllık karanlığına rağmen halkın hala direndiğini ve umudunu kaybetmediğinin aldını çizdi.

Küçükkaya’nın HDP’deki kadın aday ağırlığına dikkat çekmesi üzerine Baş, "Üstelik seçilecek yerlerden aday gösteriliyor kadınlar” dedi ve HDP’nin mevcut milletvekili ağırlığının da kadınlardan meydana geldiğini ekledi. Baş, diğer partilerin göstermelik olarak kadın aday gösterdiğini, bunu da seçilme olasılığı olmayan bölgelerden yaptıklarına işaret etti.

‘SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ’

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın adaylık sürecinde yaşadığı hukuksuzlukları da dile getiren Baş, “Demirtaş 3 sözcük yüzünden tutuklu; ‘Seni başkan yaptırmayacağız’. Neden seçim çalışması yapamıyor Demirtaş? Neden tutuklu? Ben HDP’nin vekil adayıyım ve partinin cumhurbaşkanı adayı ile görüşemiyorum" dedi.

‘O İÇERDEN BİZ DIŞARDAN; SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ!’

Halkın AKP'den bıktığını vurgulayan Baş, "Demirtaş içeriden, bizler dışarıdan aynı cümleyi tekrarlıyoruz; seni başkan yaptırmayacağız!" dedi.

'2 LİSELİ 'KETIL' RESMİ ÇİZDİ DİYE TUTUKLANDI'

Faşizmin sembollere saldırdığını da dile getiren Baş, Uçurtmayı Vurmasınlar filmindeki cezaevi yönetiminin tutsakların gökyüzünde seyrettiği uçurtmayı kurşunlattığını anımsatarak, “Bu ülkede iki liseli genç duvara ketıl resmi çizdi diye tutuklandı, cezaevine kondu” dedi. (HABER MERKEZİ)

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