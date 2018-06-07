Evrensel24Yaşında TT listesine girdi

Gazetemizin 24 yaşına girmesine ilişkin Twitter’da oluşturulan #Evrensel24Yaşında hashtag'i TT listesine girdi.

7 Haziran 1995’te yayın hayatına başlayan gazetemiz Evrensel, 24 yaşına girdi. Twitter’da Evrensel'in kuruluş yıl dönümü ile ilgili oluşturulan #Evrensel24Yaşında hashtag'i TT listesine girdi.

Çok sayıda aydın, siyasetçi ve gazetecinin de aralarında bulunduğu okurlarımız, #Evrensel24Yaşında hashtag'i ile tweetler atarak gazetemizin doğum gününü kutladı.

Av. Mahmut Tanal: Basının özgür olduğu günlere hasret kaldığımız, gazetecilerin tutuklandığı, objektif olmaya imkan dahi tanınmadığı günlerde her şeye rağmen vazgeçmediğiniz özgür basın çizginizden dolayı sizi kutluyorum. @evrenselgzt #Evrensel24Yaşında

Arzu A. Çerkezoğlu: Her gün emeğin sesini, emeğin gerçeğini sayfalarına taşıyan #Evrensel24Yaşında Nice yıllara @evrenselgzt

Kansu Yıldırım: #Evrensel24Yaşında Grevlerde, direnişlerinde, kadın çocuk ve göçmen işçilerin yaşamlarında, fabrikalarda atölyelerde tarlalarda; her yerde, 24 yıldır işçilerin sesi..

Barış Yarkadaş: 7 Haziran 1995'ten bu yana her türlü baskı ve engellemeye rağmen, işçinin, emekçinin ve emeğin sesi olan @evrenselgzt 'ini kutluyorum... Nice yıllara demokrasi mücadelesinin evrene yayılan sesi...

Alper Taş: Nice yaşlara @evrenselgzt #Evrensel24Yaşında

Sibel Uzun: Metin Göktepe'nin yolunda, halka gerçeği aktarmaktan vazgeçmeyen @evrenselgzt nice yaşlara. #Evrensel24Yaşında

Gürkan Emre Gürcanlı: İşçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesinde hep yanımızda olan #Evrensel24Yasında

Erk Acarer: Abone olun @evrenselgzt gerçeğin sesine güç verin. Kapı komşumuz 24 yaşında. Daha nice yıllara. #Evrensel24yaşında

Ayşen Şahin Aksakal: Bana şu koşullarda bile basın özgürlüğünün ne olduğunu hissettiren, yaşatan, işçinin emekçinin sesi @evrenselgzt ‘nin yeni yaşı kutlu olsun. Baskısı daim, tirajı bol olsun. #Evrensel24Yasında

Gökhan Durmuş: İşçilerin, köylülerin, kadınların, gençlerin, basın özgürlüğü mücadelesi yürüten gazetecilerin sesi doğum günün kutlu olsun. @evrenselgzt #Evrensel24Yaşında

Nuri Günay: Emeğin, barışın, eşitliğin ve gerçeğin sesini 24 yıldır halka ulaştıran #Evrensel24Yaşında Nice yıllara @evrenselgzt

Ezgi Koman: Çocuklarla ilgili pek çok ihlali de görünür kılan #Evrensel24Yaşında

Ercüment Akdeniz: İşçinin, emekçinin, mültecilerin sesi #Evrensel24Yasında

Murat Meriç: 24 yıl önce bugün Ankara'da ilk sayısını elime aldığımda yaşadığım heyecanı anlatmam mümkün değil. İmzamı ilk kez gerçek bir gazete sayfasında gördüm, o gün bugündür durmadan yazıyorum. Nice yıllara Evrensel, hep var ol! #Evrensel24Yaşında

Berkant Gültekin: Dostlarımızın daha nice yılları olsun. Sevgiyle, dayanışmayla, umutla... #Evrensel24Yaşında

Yücel Özdemir: İlk günkü heyecanla. #Evrensel24Yaşında Sansürsüz yıllara.

Evrim Kepenek: Bugün @evrenselgzt kurulmuş, okurlarına da emekçilerine de kutlu olsun :) özgür basının emekçi sesi... :)

Fatih Polat: Saçma sapan iddialarla tutuklanan müziğin genç yeteneği Ezhel, “Çekinmeden, korkmadan, ne söylemek istiyorsam söyleyebilmeliyim" demişti kendisini anlatırken. Bizim hikayemiz de öyle. #Evrensel24Yaşında

Çağrı Sarı: Bir parçası olduğum için her zaman onur duyduğum gazetemin doğum günü. İyi ki... #Evrensel24Yaşında @evrenselgzt

Filiz Yavuz: Bir miktar elinizi boyar, evet, ama hakikat neyse onu yazar. Hem de ezilenin gözünden yazar. İyi ki varsın @evrenselgzt #Evrensel24Yaşında

Şenay Aydemir: Gazeteciliğe başladığım ve meslek hayatımın en güzel yıllarını geçirdiğim Evrensel 24'üne basmış. Okurların ve çalışanların büyük fedakarlıklarıyla, bin bir badire atlatarak geldi buralara. Olmasaydı olmazdık! @evrenselgzt #Evrensel24Yasında

Ruhat Sena Akşener: Özgür basının, onurlu gazeteciliğin yüz akı, adalet arayışımızın biricik yoldaşı, kıymetlimiz #Evrensel24Yaşında ! Çok yaşasın, hep var olsun, daha da büyüsün! #AboneOl

Sevda Karaca: "Anlatsam ne değişir ki diye düşünüyordum, sonra gazeteye baktım, anlatınca bir şeyler, hem de çok şeyler değişiyormuş” diye mektup gönderen işçi kadının değiştirme gücüdür @evrenselgzt #Evrensel24Yaşında

Can Uğur: 24 yıldır bitmez tükenmez enerji,leriyle işçilerin ezilenlerin umudu olan sesi olan bir gazetemiz var... Nice yıllara #Evrensel24Yaşında

Hasret Gültekin Kozan: 24 yaşında pırıl pırıl, dinamik ve genciz hala! Sen abone olursan, güç verirsen daha da yaşar Evrensel! #Evrensel24Yaşında

Erkut Tekin‏: Ne mutlu ki #Evrensel24Yaşında ... İyi ki doğdun @evrenselgzt

Sarphan Uzunoğlu: Bana henüz bir üniversite öğrencisiyken yazılarım için kapılarını açan, sonrasında sadık bir okuru olduğum #Evrensel24Yaşında. Hem bu kadar çetin bir gazetecilik eforu içinde olup hem de göz dolduran işler yapılan nice yaşlara! @evrenselgzt

Hakkı Özdal: "Tüm toplum tarihi sınıf mücadeleleri tarihidir" bakışıyla 24 yıldır gün gün tarihe not düşen gazetemiz, okulumuz... #Evrensel24Yaşında

Erol Önderoglu: @evrenselgzt yönetimini, meslektaşlarımı ve emekçilerini gönülden kutlarım. #Evrensel24Yaşında

Şule Uslutekin: Hak ve adalet mücadelesinde yaptığınız yayınlar, (gazeteciler,akademisyenler ülkenin tüm mağdurları) yanlarında durarak verdiğiniz tüm çabalar çok değerli, önemli ve anlamlı, geleceğin medya çalışanları için çok iyi bir örneksiniz #Evrensel24Yasında

İsmail Gökhan Bayram: 2005 sonlarında Evrensel'e ilk geldiğimde köşeyi iki bilgi işlemci arkadaş dönüşümlü yazıyorlardı. Bir hafta dediler ki "Bu hafta da köşeyi sen yaz" O gün bugündür köşe bende. :) #Evrensel24Yaşında

Tuncay Akgün: Biz @lemandergisi ‘mi yaparken, yanı başımızda @evrenselgzt ‘nin de hergün inatla ve dimdik çıktığını bilirdik. #Evrensel24Yaşında Nice yıllara.

Özer Akdemir: Yaşam alanlarını savunma mücadelesi veren köylünün, kentlinin gazetesi #Evrensel24Yasında

Sezin Öney: İyi ki doğdun Evrensel! Her daim zor şartlar ve eksik imkanların direnen, zorlukların “acılaştırmadığı”, okul gibi gazeteci yetiştiren gazetesi :) #Evrensel24Yaşında

Tunca Öğreten: "Türkiye'de hala gazetecilik yapılabiliyor" diyorsak, @evrenselgzt bunun sebebi birkaç yayından biri... İyi ki varsın Evrensel... #Evrensel24Yaşında

Bitmeyen keşif

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 13:43

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