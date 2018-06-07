Askerlerin taşındığı midibüs ile polis aracı çarpıştı: 35 yaralı

Kars'ta askerleri taşıyan midibüs, Başbakan Binali Yıldırım'ın güvenliği için görevlendirilen polislerin aracına çarptı. Kazada 35 kişi yaralandı.

Kars'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın güvenliği için görevlendirilen polislerin ekip otosuna çarpan, askerlerin taşındığı midibüs devrildi. Kazada, 33 asker ile 2 polis yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Kars Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Askerleri hastaneye taşıdığı belirtilen midibüs, mitinge katılmak üzere Kars'a gelecek Başbakan Yıldırım'ın güvenliği için görevli polislerin aracına arkadan çarpıp devrildi. Kazada 33 asker ile 2 polis, çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı asker ve polisler, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Asker ve polislerin hastaneye kaldırılmasının ardından midibüs, çekiciyle yoldan kaldırılınca yol, trafiğe açıldı.

Yaralı asker ve polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 Haziran'da da Başbakan Binali Yıldırım’ın Batman mitinginde görev yaptıktan sonra Van'a dönen polisleri taşıyan minibüs devrilmiş, kazada, 16 polis memuru yaralanmıştı. (Kars/DHA)

Bitlis'te polis minibüsü devrildi:16 yaralı

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 12:40

www.evrensel.net