Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Süleyman Şah Türbesi taşınacak

Muharrem İnce 'Yaşarken bu kadar seyahat etmedi' demişti. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık 'Süleyman Şah Türbesi şartlar oluştuğunda taşınacaktır' dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasına dair "Orası Türk toprağıdır, şartlar oluştuğunda taşınacaktır" dedi. Işık, 24 Haziran seçimlerinin birinci turda biteceğini iddia ederek "Ama sandıklar açılmadan hiçbir şeyin garantisi yok" dedi.

Habertürk TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

♦ ABD gibi bir küresel gücün, terör örgütünü kendisine partner seçmesi yanlıştı. ABD'nin DEAŞ'la mücadele ediyorum bahanesiyle YPG'yi silahlandırması kabul edilemezdi. Bu hep ifade edildi. Menbic konusu özel bir konu. DEAŞ'ın oraya girdikten sonra başlayan süreç ve ABD'nin defalarca YPG'yi çıkaracağız diye söz verdiği konu. Yaptığım her görüşmede bizzat YPG'yi çıkaracağız dediler. Bu konuda söz verildi. Bu sözlerin tutulacağı olması iyi bir gelişme. Ümit ediyorum, ABD ve Türkiye'nin birlikte çalışması ve bölgenin istikrara kavuşması noktasında başlangıç olacak.

♦ (Süleyman Şah Türbesi) Biliyorsunuz orası Türk toprağı. Şartlar oluştuğunda Süleyman Şah Türbesi taşınacaktır.

'TÜRKİYE TERÖRÜ KAYNAĞINDA İMHA ETMEKTE KARARLIDIR'

♦ (Kandil operasyonu) Türkiye terörle mücadelede taarruz pozisyonuna geçti. Terörü kaynağında imha etme ve ortadan kaldırma stratejisi temel bir strateji oldu. Türkiye'nin 40 yıla kadar mücadele ettiği bu terör örgütüne operasyon yapma hakkı var. PKK hiçbir yeri kendisi için güvenli bölge göremeyecek. Operasyonun detaylarını arkadaşlar biliyor, bir şey söylememiz doğru değil. Türkiye terörü kaynağında imha etmekte kararlıdır. Kandil, terör örgütünün hareket ettiği nokta olmaktan çıkacaktır.

'CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ 1. TURDA BİTECEK'

♦ Birinci turda Cumhurbaşkanlığı seçimi bitecek. Halkın nabzı bu ama sandıklar açılmadan hiçbir şeyin garantisi yoktur. Her bir tercih bizim için çok önemli. (HABER MERKEZİ)

İktidar medyası Demirtaş’a karşı aday gibi

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 12:15

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