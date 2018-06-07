Seçim Günlüğü (7 Haziran 2018) - Yurt dışı oy verme işlemleri başladı

HDP SEÇMENİ, İKİNCİ TURDA MUHARREM İNCE'YE OY VERECEK Mİ?

HDP Milletvekili Adayı Ahmet Şık: “Köprüden 'İnce' son çıkış. Ve bu toplumsal mutabakatın şu an kamusal karşılığı var. Bana en çok sorulan, merak edilen soru 'HDP seçmeni ikinci tura kaldığında Muharrem İnce'ye oy verecek mi' oluyor. Evet verecekler. Ben Kürt seçmeni adına konuşmuyorum ama bir ortak akıl ve vicdan adına konuşabiliyorum. Çünkü HDP seçmeni olmayıp HDP'nin parlamentoda olmasının kıymetini bilen insanların gösterdiği teveccühe, olgunluğa HDP seçmeninin aynı şekilde karşılık vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü kaygılarımız aynı.”

Ahmet Şık'tan 2. tur açıklaması: Köprüden 'İnce' son çıkış FOX TV'ye konuk olan HDP milletvekili adayı Ahmet Şık, 'Köprüden 'İnce' son çıkış. HDP seçmeni 2. turda İnce'ye oy verecek' dedi.

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde yurt dışında yaşayanların oy kullanmaya başlamasıyla birçok parti, kurum ve kuruluş seçim çalışmalarına hız verdi. Evrensel yurt dışında da seçimin nabzını tutuyor.

Hamburg’da seçimin nabzı: AKP çevresinde Erdoğan hoşnutsuzluğu Hamburg’da AKP çevrelerinde az da olsa Erdoğan'a hoşnutsuzluktan bahsediliyor. CHP seçmeni ise heyecanlı ve HDP’nin barajı geçmesi gerektiği fikrinde.

Münih’te seçim toplantısı yapıldı Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu’na (DİDF) bağlı Münih Dayanışma Evinin düzenlediği toplantıda 24 Haziran seçimleri konuşuldu.

FİLİZ KERESTECİOĞLU: KİMSE ENDİŞE ETMESİN, ÖZGÜRLÜK BÜYÜK OLACAK

HDP Ankara Milletvekili Adayı Filiz Kerestecioğlu, seçim çalışmalarını 5 Dakikada’ya değerlendirdi:

“Kimse endişe etmesin, özgürlük büyük olacak. Herkes seçim güvenliği için elinden geleni yapmalı, sandığın başından ayrılmamalı. Çünkü seçim güvenliğini sağlayacak olan aynı zamanda vatandaşların kendisidir.”

HDP Adayı Kerestecioğlu: Kimse endişe etmesin, özgürlük büyük olacak HDP Ankara Milletvekili Adayı Filiz Kerestecioğlu, seçim çalışmalarını 5 Dakikada’ya değerlendirdi.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYITLI OLANLARIN OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Kapıkule, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında ve konsolosluklara kurulan sandıklarda oy verme işlemi başladı.

Yurt dışında oy kullanma işlemleri başladı Yurt dışında oy kullanma işlemleri başladı. Yücel Özdemir hem partilerin yurt dışı çalışmalarını hem de seçmenin eğilimlerini yazdı.

MUHALEFETE YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR

HDP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve CHP'nin seçim çalışmalarına yönelik saldırılara her gün bir yenisi ekleniyor. Dün Balıkesir'de HDP'nin seçim propaganda aracına henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından saldırı düzenlendi. Anafartalar Caddesi üzerinde seyreden aracın ön camında atılan kaldırım taşları nedeniyle kırıklar oluştu.

Balıkesir'de HDP aracına taşlı saldırı düzenlendi Muhalif partilere yönelik saldırılara her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Balıkesir'de HDP'nin seçim aracına taşlı saldırı düzenlendi.

HDP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYI HATİMOĞULLARI EVRENSEL’E KONUŞTU

Adana'da son bir haftada seçim çalışmaları yoğunlaştı. Seçimleri konuştuğumuz HDP Adana Milletvekili Adayı Tülay Hatimoğulları, sosyal medyadaki ‘TAMAM’ boşuna değil diyor.

HDP Adana Adayı Hatimoğulları: Sosyal medyadaki ‘TAMAM’ boşuna değil HDP Adana Milletvelili adayları Tülay Hatimoğulları ve Kemal Peköz’le seçim çalışmalarını konuştuk.

ANTAKYA'DA SINIR TİCARETİ YOK OLDU, İŞSİZLİK ARTTI

Hataylılar en önemli sorun olarak işsizliği ve yoksulluğu sayıyor. Kente dair sıraladıkları sorunları şöyle toparlayabiliriz: “Kente gelen yabancı turist azaldı. Eskiden İran, Suriye, Lübnan vs... Hepsi buralara gelirdi, alışveriş ederdi. Artık kimse gelmiyor. Sınır ticareti yok oldu, işsizlik arttı. Gençler iş bulamıyor. Dolar aldı başını gitti. Suriyeliler ucuza çalıştırılıyor, Suriyeliler nedeniyle kiralar, ev fiyatları arttı. AKP hükümetinin Suriye politikasından dolayı kent yara aldı. Kentin huzuru bozuldu. Kimler olduğu belli olmayan karanlık güçler değişik zamanlarda kentte görünüyor. Kaygı yaratıyor.”