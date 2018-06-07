Artvin'de HES yapımı için acele kamulaştırma kararı

Bakanlar Kurulu'nun Artvin'deki bazı taşınmazlar için HES yapımı gerekçesiyle aldığı acele kamulaştırma kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Artvin'de bulunan bazı taşınmazlar, hidroelektrik santralleri (HES) yapımı nedeniyle acele kamulaştırılacak. Bakanlar Kurulu'nun acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Artvin'in Şavşat ve Ardanuç ilçeleri sınırları içerisinde kalacak Bayram Barajı ve HES, Bağlık Barajı ve HES ile Meydancık Regülatörü ve HES tesislerinin yapımı için gerekli sahalarda bulunan taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Kamulaştırılacak taşınmazlar, Şavşat'ın Eskikale, Dereiçi, Dutlu ve Üzümlü köyleriyle, Ardanuç'un Bağlıca ve Anaçlı köylerinde yer alıyor. (Ankara/AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 09:30

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