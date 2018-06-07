'Sen Benim Her Şeyimsin' setindeki iş cinayetine 6 yıl hapis istemi

Sen Benim Her Şeyimsin filminin afişi

'Sen Benim Her Şeyimsin' setinde boya ustası Sinan Kayatuzu'nun düşerek yaşamını yitirmesine dair yapımcı Kemal Kaplanoğlu'nun 6 yıl hapsi istendi.

Kemerburgaz'da kurulan “Sen Benim Her Şeyimsin” film setinde boya ustası Sinan Kayatuzu’nun yüksekten düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Filmin yapımcısı Kemal Kaplanoğlu hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.

Başrolünde Tolga Çevik’in yer aldığı “Sen Benim Her Şeyimsin” filminin çekimlerinin yapıldığı İstanbul Kemerburgaz’daki sette boya ustası Sinan Kayatuzu’nun (68) yüksekten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, TME İçerik Prodüksiyon A.Ş yetkilisi yapımcı Kemal Kaplanoğlu hakkında “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.

Kayatuzu, Kemerburgaz’daki film setinde 14 Temmuz 2016’da dekor boyadığı sırada yüksekten düşerek yaşamını yitirmiş, ailesi savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, bilirkişi incelemesinde şirket yetkilisi Kemal Kaplanoğlu’nun kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Savcılık, Kaplanoğlu’nun taksirle ölüme neden olmak suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti. Şüpheli Kaplanoğlu, soruşturma sırasında verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. (HABER MERKEZİ)

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