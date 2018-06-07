Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Kocaeli'de başlayan sağanak trafiğin aksamasına sebep olurken bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kocaeli'de, aniden etkili olan yoğun yağmur, D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde trafiğin aksamasına ve bazı binaların bodrum ile zemin katları su baskınına sebep oldu.

Saat 22.30 sıralarında, gök gürültüsü ile birlikte aniden başlayan yağmur, yaklaşık yarım saat yoğun şekilde devam etti. Yağmur nedeniyle D-100 Karayolu'nda bazı yerlerde yol suyla kaplandı. Bu kesimlerde trafik tek şeritten ulaşım sağlandı. Yoğun yağmur nedeniyle bazı binaların zemin ve bodrum katları ile iş yerlerine sular altında kaldı. Cadde ve sokaklar sularla kaplandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'nin bahçesi suyla doldu. İtfaiye ekipleri motorlarla suyu çekerken, suyla dolan yollarda da çalışma yaptı. Gölcük ile Körfez'de bir binanın çatısına yıldırım düştü. İtfaiye ekipleri yıldırımların düştüğü binalara müdahalede bulundu. (Kocaeli/DHA)

www.evrensel.net