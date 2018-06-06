Mahir Ünal: Ordumuz Kandil'e doğru ilerliyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 'Kandil'e operasyon' tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Şimdi Kandil'e doğru ordumuz ilerliyor" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Ünal, "CHP'liler 'Seçime 16 gün kala Kandil'e niye operasyon yapıyorsunuz?' diyorlar, adamın Kandil'e mart ayında başlayan operasyondan haberi yok" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret eden Ünal,TSK'nin Kandil'e yönelik operasyonuyla Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da huzur ortamının oluştuğunu söyledi.

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Sputnik'te yer alan habere göre Ünal, "Şimdi Kandil'e doğru ordumuz ilerliyor. CHP'liler 'Seçime 16 gün kala Kandil'e niye operasyon yapıyorsunuz?' diyorlar, adamın Kandil'e mart ayında başlayan operasyondan haberi yok" diye konuştu.

Ünal, "Biz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nı halledince hemen nereye döndük? Irak'a döndük. Çünkü terör kaynağında kurutmak için. Şimdi Afrin'e gidersin ana muhalefet 'Afrin'e' girme der. Kandil'e yönelirsin 'Bu bir seçim yatırımı' der. 'Amerika'dan bir yetkili beni aradı' diyor bana 'Sizinkiler bu FETÖ ile ilgili iade talebini yapmadılar. Biz de diyoruz ki gelin evrakları inceleyelim. Bu kadar açık ve samimiyiz. Evrakları incelemeye iki CHP'li gidiyor. Daha evrakları incelemeye gittiği gün CHP Grup Başkanvekili açıklama yapıyor 'Evraklar Sayın İnce ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu doğrular nitelikte. 'Siz kiminle berabersiniz. Allah aşkına bunlara ülke emanet edilir mi?" dedi. (HABER MERKEZİ)

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