‘HDP-Selo’ yazdığı için gözaltına alınan çocuk serbest bırakıldı

Bursa'da evinin duvarına 'HDP' ve 'Selo' yazdığı için gözaltına alınan 13 yaşındaki çocuk serbest bırakıldı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Hacıvat mahallesinde evlerinin duvarına “HDP” ve “Selo” yazdığı için gözaltına alınan 13 yaşındaki çocuk serbest bırakıldı.

Bursa Çocuk Şube’ye götürülen çocuğa “Ailen senin yanında siyaset konuşuyor mu? Dikkatli ol, bunlar senin okul dosyanı etkiler” gibi sözler söylendiği iddia edildi..

Avukatlar çocuğun daha sonra tekrar ifadeye çağrılacağını söyledi. (Bursa/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 12:20

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