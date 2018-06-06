Evinin duvarına ‘HDP-Selo’ yazan 13 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Bursa'da 13 yaşındaki çocuk, kendi evinin duvarına 'HDP' ve 'Selo' yazdığı için gözaltına alındı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Hacıvat Mahallesi’nde 13 yaşındaki bir çocuk, evlerinin duvarına “HDP” ve “Selo” yazdığı için gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'ndan aktarılan habere göre, ailenin çocuklarının gözaltına alınmasının ardından emniyete gitti.

Gözaltına alınan çocuğunun Bursa Çocuk Şube’ye götürüldüğü öğrenildi. (MA)

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