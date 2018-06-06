29. DAY-MER Kültür Sanat Festivali başladı

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi Kültür Sanat Festivali Londra Toplum Merkezi’nde yapılan açılış resepsiyonu ile başladı.

Birincisi 1990 yılında yapılan Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) Kültür Sanat Festivali Londra Toplum Merkezi’nde yapılan açılış resepsiyonu ile başladı.

Çok sayıda sendika, kitle örgütü, siyasi parti temsilcisinin yanı sıra DAY-MER üyelerinin yoğun katılımı ile yapılan açılış resepsiyonunda konuşan DAY-MER Başkanı Aslı Gül, tüm demokrasi güçlerinin yerli ve göçmen emekçilerin ortak mücadelesinin dünden daha fazla önem kazandığını belirtti.

24 Haziran’da Türkiye’de gerçekleştirilecek seçimlere de değinen Gül, tek adam rejimine karşı, halk demokrasisi için HDP’ye oy vermenin son derece önem kazandığını belirtti ve İngiltere’de yaşayan Türkiyelilere oy kullanma çağrısı yaptı.

Çok sayıda sendikacı, encümen üyesi, kitle örgütü yöneticisi ve siyasi parti temsilcisinin de konuşma yaptığı festivalin açılış resepsiyonuna, akademisyen ve gazetecilerin katılımı da dikkat çekti.

Festival, fotoğraf sergisi, paneller, çocuk ve gençlik şenlikleri, film ve fotoğraf atölyeleri ile devam edecek ve her yıl binlerce kişinin katıldığı Park Şenliği ile sona erecek. Park Şenliği 1 Temmuz’da gerçekleştirilecek. (Londra/EVRENSEL)

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