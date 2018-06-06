TOMA'nın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Diyarbakır Bağlar ilçesi, Emek caddesinde seyir halinde bulunan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA aracı, kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı bir yayaya çarptı. Yayaya çarptıklarını fark eden polisler araçtan inerken, olayı gören çevredekiler de yardım etmek istedi. Bu sırada kalabalık arasından bazı kişilerin tepki göstermesi üzerine kargaşa çıkınca, polis havaya ateş açtı. Ağır yaralanan yaşlı adam, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 21:30

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