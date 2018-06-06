Altınoluk'da Çevre ve Demokrasi paneli

Altınoluk Çevre ve Doğa Gönüllüleri tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında panel gerçekleştirildi.

Altınoluk'ta Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen panelde ekoloji sorunu, yerel mücadeleler, ülkedeki demokrasinin durumu ve seçimler konuşuldu. Çınaraltı çay bahçesinde yapılan panel Altınoluk Çevre ve Doğa Gönüllüleri tarafından gerçekleştirildi.

DOĞA TALANINA KARŞI ORTAK DİRENİŞ

Panelde ilk olarak konuşan Evrensel İzmir Temsilcisi ve Ekoloji Birliği Eş Dönem Sözcüsü Özer Akdemir, iki yıla yakındır OHAL'le yönetilen ülkede ekolojinin de bu baskıdan nasibini fazlasıyla aldığını belirtti. Ülkenin dört bir yanındaki yaşam alanlarına yönelik sermaye talanını anlatan Akdemir, bu talana karşı yerellerde gelişen mücadelelerle ilgili bilgiler de verdi. Altınoluk ve Kazdağı yöresindeki en önemli çevre sorunları arasında gelen altın işletmeciliği, termik santraller ve İstanbul'dan Çanakkale Bölgesine yöneltilen sanayi kuruluşlarının yaratacağı çevresel ve sağlık sorunlarına değinen Akdemir, "Tüm bu olumsuzluklara rağmen yaşam alanlarımızı koruma mücadelesinde asla umutsuz değiliz. Bugün burada ve ülkenin dört bir yanında çevre gününe dair onlarca eylem ve etkinlik yapılıyorsa bu umudun hep var olduğunu gösteriyor demektir. Şimdi bizlere düşen yerellerdeki bu tek tek yanan ateşleri birleştirip büyük bir yangın haline getirmek ve saldırılara karşı ortak cepheyi örmek. Mart ayında Eskişehir'de kuruluşu ilan edilen Ekoloji Birliği işte bu ortak mücadele zemini ve dayanışmanın oluşturulması için çok önemli bir olanak veriyor bizlere" dedi. Akdemir, ülkedeki demokrasi, özgürlükler ve ekolojik sorunların kaynağı olan AKP iktidarına karşı en acil görevin 24 Haziran'daki seçimlerde bir araya gelmek ve tek adam tek parti rejimine karşı ortak mücadele etmek olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Muzaffer Kırca

DEMOKRASİ VE KALKINMA MASALI

Panelin ikinci konuşmacısı olan ekoloji aktivisti Halin İbrahim Özkurt, dünyadaki kapitalist sistem ve bunun doğaya yansıması ile ilgili bilgiler verdi. Dünya genelindeki servet dağılımında yaşanan çarpıklığın altını çizen Özkurt, "Böyle bir dünyada demokrasiden bahsedilemez. Ülkemizde de bir kalkınma masalı ile bizi uyutmaya çalışıyorlar yıllardır. Emeğin ve ekolojik sorunların çözümü için ortak mücadele edilmesi gerekli dedi.

Soru yanıt şeklinde devam eden söyleşide Altınoluk'lular özellikle atıkların denize deşarj edilmesi, içme suyunun kirliliği ve Kaz Dağındaki maden aramaları ile ilgili endişelerini ve sorularını dile getirdiler. (Altınoluk/EVRENSEL)

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