Gözaltına alınan KESK üyeleri serbest bırakıldı

İstanbul Kadıköy ve Bakırköy'de 4 Haziran'da gözaltına alınan KESK üyeleri, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy ve Kadıköy'de gözaltına alınan KESK üyeleri Bakırköy ve Kartal Adliyesi'nde alınan ifadelerinin ardından bugün akşam saatlerinde bırakıldı.

Bakırköy Adalet Sarayı önünde onlarca insan gözaltına alınan emekçileri için bir araya geldi. Gözaltındaki KESK üyeleri ve destekçileri ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Kitle, adliyeden çıkan emekçileri alkış ve sloganlarla karşıladı. Polis slogan atılmaması, atıldıği takdirde müdahale edeceği yönünde uyarıda bulundu. Kitle “KHK’lar gidecek biz kalacağız” sloganı atarak, fotoğraf çektirdi.

Bakırköy Meydanında kamu emekçilerine saldırı ve gözaltı

NE OLMUŞTU?

KESK İstanbul Şubeler Platformu üyelerinin OHAL kapsamında ihraç edilen ve açığa alınan üyeleri için Pazartesi günü Kadıköy ve Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda gerçekleştirdiği oturma eylemine polis saldırdı. Kamu emekçileri ve onlara desteğe gelenler yerlerde sürüklenip, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. (İstanbul/EVRENSEL)

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