SOCAR’da ilk toplusözleşme imzalandı

SOCAR'da patron ile Liman İş Sendikası ilk toplu iş sözleşmesini imzaladı İşçilere önümüzdeki yıldan itibaren enflasyon artı yüzde 1 zam yapılacak.

SOCAR Türkiye Akaryakıt Depolama Anonim Şirketi (STAD) ile Hak İş'e bağlı Türkiye Liman, Deniz, Tersane ve Depo İşçileri Sendikası (LİMAN-İŞ) arasındaki ilk dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 05 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen son oturumda uzlaşmayla sonuçlandı. Sözleşme, STAD Genel Müdürü Haluk Urul, LİMAN-İŞ Genel Başkanı Önder Avcı, yöneticiler ve işçilerin katılımıyla imzalandı.

Toplu İş Sözleşmesi 01.07.2018 – 30.06.2021 dönemini içerecek şekilde 3 yıllık olarak imzalanırken ücret ve ücrete bağlı haklar 2018 başından tarihinden geçerli olacak şekilde uygulanacak. 2018 yılı için belirlenen ücret üzerinden 2019 yılı için 2018 yıllık enflasyon oranı +1 (refah payı) ücret zammı, 2020 yılı için 2019 yıllık enflasyon oranı +1 (refah payı) ücret zammı ve 2021 yılında sözleşmenin son 6 altı ayı için 2020 yılı son 6 aylık enflasyon oranı +1 (refah payı) ücret zammı verilecek.

ADİL BİR ÜCRET YAPISI OLUŞTURULDU

Sözleşme ile ilgili açıklama yapan Liman İş Genel Merkezi, işçilerin refahını dengeleyecek bir sözleşmeşmenin zeminin oluşturduğunu belirtti. Açıklamada "STAD ile LİMAN-İŞ arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile geçmişten gelen farklılıkların ortadan kaldırıldığı adil ve dengeli bir ücret yapısı oluşturulmuş, gelecek yıllara dair kıdeme dayalı bir ücretlendirme çeşitliliği ile kurulan bu yapının kalıcı olması sağlanmış ve var olan sosyal haklar daha da iyileştirilerek yeni sosyal haklar tesis edilmiştir. (İzmir/EVRENSEL)

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