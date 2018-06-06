Akşener: 2. turda Erdoğan'ı dinlenmek üzere istirahate göndereceğim

İYİ Parti Genel Başkanı ve partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, FOX Tv canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, FOX Tv'de Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya sunduğu Liderler Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

♦ "İğne ucuyla oy topluyoruz. Erdoğan dolaylı olarak cevap veriyor aslında. Erdoğan çok yorgun ve çok konuşuyor. Kınayı adanmışlık olarak kullanıyoruz. O yüzden ben de yaptırıyorum. 2015'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde açılım gümbürteye gitti. Hendek harekatı adı altında farklı bir mücadele oldu. Önleyici tedbirlerdir esas olan. Seçime kurban edildiği zaman dış politika ve terör o zaman sıkıntı olur."

♦ "Cumhuriyete şükran duyuyorum. Cumhuriyeti kuran iradeye saygı duyuyorum. Çok büyük müteşekkirim. İkinci turda Erdoğan'ı evde dinlenmek üzere istirahate göndereceğim. Saha bunu gösteriyor. Saha çok önemlidir."

♦ "Kadınlara son 10 yılda artan tecavüz, şiddet, cinsel istismar gibi konularda iyi hal indirimini kaldırmayı vaadediyorum."

♦ "Kadın şiddete maruz kaldığı zaman sığınma evlerine gider. Biz bunu tersine çevireceğiz. Şiddet uygulayan erkeklere terapi evleri açacağız. Caydırıcı olacağız. "

♦ "Meclis'e getirilen tasarı iğrençti. Siz 12 yaşında bir kız çocuğunu 15 yaşında bir kız çocuğunu zorla veya başka şekilde ikna ederek evlendirebilir misiniz?"

♦ "Kadınların istihdamına öncelik vereceğiz. İstihdamda yüzde 50 hedefi koyduğumuz zaman belli yerlerde iyimser ayrımcılık yapacağız. "

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 20:32

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