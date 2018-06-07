7 ve 11 yÄ±llÄ±k 2 iÅŸÃ§iyi tazminatsÄ±z iÅŸten attÄ±lar

Dicle Ãœniversitesi yemekhanesinde taÅŸeron olarak Ã§alÄ±ÅŸan 2 iÅŸÃ§i tazminatsÄ±z iÅŸten atÄ±ldÄ±.

Ä°nanç YILDIZ

DiyarbakÄ±r

Dicle Üniversitesi yemekhanesinde taÅŸeron olarak 11 yÄ±ldÄ±r garson olarak çalÄ±ÅŸan Hasan GerÅŸ ile 7 yÄ±ldÄ±r garson olarak çalÄ±ÅŸan Abdulkadir Erkutlu yeni isimle ihaleyi alan taÅŸeron firma tarafÄ±ndan sözleÅŸmeleri yenilenmeyerek tazminatsÄ±z olarak iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçiler haklarÄ±nÄ± istiyor.

Konu ile ilgili iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçilerden Hasan GerÅŸ, diÄŸer iÅŸçi arkadaÅŸÄ± Abdulkadir Erkutlu adÄ±na da gazetemize açÄ±klamalarda bulundu. GerÅŸ, 2007 yÄ±lÄ±nda bu yana Dicle Üniversitesi Hastane yemekhanesinde garson olarak çalÄ±ÅŸÄ±yorken, Erkuntlu ise 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana garson olarak çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yordu. 1 Haziran itibari ile yemekhanenin yeni ihalesini alan Ada, Çözüm ve Harput ismindeki 3 taÅŸeron firma, iki iÅŸçi ile sözleÅŸme yenilemeyerek iÅŸlerine son verdi.

HAKLARINI Ä°STEDÄ°KLERÄ° Ä°ÇÄ°N Ä°ÅžTEN ATTILAR

TazminatsÄ±z olarak iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Hasan GerÅŸ, kendilerine bu konuda yasal yollarÄ±n açÄ±k olduÄŸu söylenerek, dava açmalarÄ± istendi. SözleÅŸmelerinin yenilenmemesini daha önce geçmiÅŸe dönük haklarÄ± için açtÄ±klarÄ± davadan dolayÄ± olduÄŸunu düÅŸünen GerÅŸ, “Daha önce dediler davayÄ± geri çekin biz kabul etmedik. Ondan dolayÄ± birkaç defa sözlü olarak bize ilettiler. O zaman yasaklÄ± olduÄŸu için hukuki bir ÅŸey de yapamadÄ±lar” dedi.

Ä°ÅžLERÄ° DIÅžINDA Ä°ÅžLER DE YAPTIRILIYORDU

ÇalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± taÅŸeron firmalarÄ±n yÄ±llar içinde isim deÄŸiÅŸtirse de sahiplerinin hem aynÄ± soy ismine sahip kiÅŸiler olduÄŸunu belirten GerÅŸ, birçok arkadaÅŸlarÄ±nda hukuksuz bir ÅŸekilde tazminatsÄ±z olarak iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Kendi iÅŸ tanÄ±mlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda birçok iÅŸi de yaptÄ±rmaya mecbur bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen GerÅŸ, “Bizim iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±nda ana mutfaÄŸa girmemiz yasaklÄ±yken, yemek yapmasÄ±ndan tutun, hamallÄ±ÄŸÄ±na kadar ve çöp toplamaya kadar bir çok iÅŸe maruz kaldÄ±k. Bunu da insanlarÄ± iÅŸten çÄ±karmakla tehdit edip bir nebze olsun yürütmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Biz buna itiraz ettik, itirazÄ±mÄ±z olduÄŸu için de iÅŸimize son verildi. Hatta hastane yönetiminden bir yetkili bunlarÄ± neden iÅŸten çÄ±karÄ±yorsunuz diye sorduÄŸunda dediler ki bunlar bize sorun çÄ±karÄ±yorlar. Sorundan kasÄ±t, hakkÄ±nÄ± arayan kiÅŸi onlara sorun oluyor. Tazminatlar verilmiyor, buna hastane yönetimi de üstünde durmuyor” dedi.

TOPU BÄ°RBÄ°RLERÄ°NE ATIYORLAR

Kendilerinin neden tazminatsÄ±z olarak çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise yeni isimle devam eden taÅŸeron firmaya sorduklarÄ±nÄ± söyleyen GerÅŸ, “Firma diyor ki ‘Ben 23 günlük firmayÄ±m. 7-11 yÄ±llÄ±k gibi kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± veremem.’ Ama hukuken ihaleyi bir gün bile almÄ±ÅŸ olursa benim hakkÄ±mÄ± devralmÄ±ÅŸ oluyor. Åžimdi hastane ÅŸirkete atÄ±yor, ÅŸirket hastaneye atÄ±yor. Åžimdi Ada FirmasÄ±nÄ±n da müdürü aynÄ± kiÅŸiydi. Son 23 gün Çözüm ismiyle faaliyet yürüttü, yine aynÄ± kiÅŸi müdür. GeçmiÅŸte de aynÄ± kiÅŸilerdi” dedi.

HALEN NASIL Ä°HALE ALIYORLAR?

ÇalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± taÅŸeron firmanÄ±n problemlerinden kaynaklÄ± isim deÄŸiÅŸtirerek yeniden nasÄ±l ihale aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± soran GerÅŸ, “BunlarÄ±n 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n nisan ayÄ±nda yolsuzluk davalarÄ± ile ilgili Meclise soru önergeleri verildi. AynÄ± firma geçen sene Manisa’da askeri kÄ±ÅŸlada yaptÄ±ÄŸÄ± bozuk yemekten askerleri bile zehirledi. Ama bunlarÄ±n üzerinde kimse durmuyor. Dicle Üniversitesinde hâlâ ihale alabiliyor. Rota idi, Ada oldu, daha sonra Çözüm Toplu Yemek ve Sosyal Hizmetler olarak faaliyet yürütüyor” dedi.

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