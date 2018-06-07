AkÃ§adaÄŸ kÃ¶ylÃ¼leri: AKP vaatlerini 16 yÄ±ldÄ±r yapmadÄ±, bugÃ¼n mÃ¼ yapacak?

Malatyaâ€™nÄ±n AkÃ§adaÄŸ kÃ¶ylÃ¼leriyle seÃ§imleri konuÅŸtuk. YurttaÅŸlar 'AKP vaatlerini 16 yÄ±ldÄ±r yapmadÄ±, bugÃ¼n mÃ¼ yapacak?' diyor.

Nurgül DENÄ°Z

Ekin BALÄ°

Malatya

Seçimlerine sayÄ±lÄ± gün kalan Malatya’nÄ±n AkçadaÄŸ ilçesine baÄŸlÄ± köylerde, yurttaÅŸlarla seçimi konuÅŸtuk. AKP’nin verdiÄŸi vaatlerini samimi bulmayan köylüler, “16 yÄ±ldÄ±r yapmadÄ± da bugün mü yapacak” diye soruyor.

Durluova köyünden Hasan Bali, AKP’nin vaatlerinde samimi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Bali nedenini ise ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: “Mademki yapacaksÄ±n, yap. Niye vaat veriyorsun? 16 yÄ±ldÄ±r iktidardasÄ±n yapmadÄ±n. Bugün KHK’lerle her ÅŸeyi yapabiliyorsun ama hâlâ vaat veriyorsun. Yap biz de sevinelim.” Ekonominin büyüdüÄŸüne dair iddialara da inanmayan Bali, “Ben emekliyim; kendi maaÅŸÄ±mÄ±, kendi gelirimi bilirim. Bugün ‘yüzde 7 büyüdük’ deniyor. Bu yüzde 7 büyümenin benim maaÅŸÄ±ma yansÄ±masÄ± ne? Enflasyon oranÄ±nda bana zam veriyor, büyüme payÄ± yok. Büyüyorsa zengin büyüyor. MaaÅŸÄ±ma yansÄ±mayan büyümeyi ben ne yapayÄ±m.” diyor.

‘MERALAR ÖZELLEÅžTÄ°RME Ä°LE BÄ°TÄ°RÄ°LDÄ°’

ErdoÄŸan’Ä±n sürekli ‘yol yaptÄ±m’ söylemi Bali’nin dilinde: “Ben yol yaptÄ±m diyor. Malatya’da 3 tane fabrika vardÄ±, 3’ünü de kapattÄ±. Ä°ki kelimesinden biri ‘milli’ ama milli bir üretim yok. Milli üretim olmadan, neyin milliliÄŸinden bahsedilebilir.” MeralarÄ±n özelleÅŸtirilmesinin hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± bitirdiÄŸini söyleyen Bali, “En basiti, ÅŸu an meraya hayvan çÄ±kmÄ±yor. MeralarÄ± özel sektöre devrediyorlar. Gerçi artÄ±k satacak bir ÅŸey de kalmadÄ±. Köylülük öldü, çiftçilik öldü” diyor. Et ve ürünlerinin piyasasÄ±nÄ±n birkaç kiÅŸinin elinde olduÄŸunu ve piyasayÄ± onlarÄ±n belirlediÄŸini söyleyen Bali, bu adaletsiz duruma tepkili.

‘BÄ°R SÜT YEMÄ° 70 LÄ°RA OLABÄ°LÄ°R MÄ°?’

GörüÅŸtüÄŸümüz köylülerden Hasan Duman da ekonominin büyüdüÄŸü iddialarÄ±nÄ±n yalan olduÄŸunu düÅŸünüyor. Duman nedenini ise ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: “Ben kendim esnafÄ±m; ne sigortamÄ± yatÄ±rabiliyorum, ne müÅŸteri bulabiliyorum. AlÄ±ÅŸveriÅŸ bile yapamÄ±yorum. Eskiden 50 TL’ye aldÄ±ÄŸÄ±m ürün ÅŸimdi 70 TL. Bir süt yemi 70 TL olabilir mi? Adam 70 TL süt yemi alÄ±p ne yapsÄ±n, bundan kârÄ± ne olacak”

SANDIKLARA SAHÄ°P ÇIKMA ÇAÄžRISI

Hasan Karaaslan ise ülkede her ÅŸeyin geriye gittiÄŸini ifade etti. AKP’nin bu dönem gideceÄŸini düÅŸünen Karaaslan, “Gidecekler, gidecekler kesindir de ben oy çalmalarÄ±ndan korkuyorum. SandÄ±kta duracaÄŸÄ±z, çaldÄ±rmayacaÄŸÄ±z ama bunlara güven olmaz” diyerek sandÄ±klara sahip çÄ±kma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

‘PARA EMEKÇÄ°NÄ°N CEBÄ°NDEN ÇIKIYOR’

Hüseyin Haydar KöroÄŸlu ise oyunu Selahattin DemirtaÅŸ’a vereceÄŸini söyleyerek baÅŸlÄ±yor konuÅŸmaya: “DemirtaÅŸ’a oy vereceÄŸim çünkü DemirtaÅŸ, AKP hükümeti tarafÄ±ndan ötekileÅŸtirilmiÅŸ bütün kitlelerin kendisidir.” AKP-ErdoÄŸan iktidarÄ±nÄ±n 16 yÄ±ldÄ±r iktidarda olduÄŸuna dikkat çeken Haydar KöroÄŸlu, “16 seneden beri yönetimdeler. Bu 16 sene zarfÄ±nda söylediklerini yapabilirlerdi. Neredeydiler bugüne kadar. AmaçlarÄ± halka hizmet deÄŸil o çok sevdikleri koltuktan kalkmamaktÄ±r” diyor. Türkiye’nin dÄ±ÅŸ politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren KöroÄŸlu, Türkiye’nin OrtadoÄŸu’daki savaÅŸ politikalarÄ±nÄ±n bütçesinin emekçinin cebinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiriyor.

VAATLERDE SAMÄ°MÄ° DEÄžÄ°LLER

HacÄ± Ali KÄ±lÄ±ç ise, “AKP 16 yÄ±ldan beri ne yaptÄ± ki bugün de yapsÄ±n” diyerek, AKP’nin 16 yÄ±ldÄ±r yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bugün vadetmesine tepki gösterdi. “16 yÄ±ldÄ±r yaptÄ±klarÄ± göz önündedir; Fabrikalar kapatÄ±lÄ±yor bugün, ekonomi çöktü çökecek! 16 yÄ±ldÄ±r baÅŸka biri yönetmiyor, AKP yönetiyor bu ülkeyi. 16 yÄ±ldÄ±r yapmadÄ± da bugün mü yapacak? Buna kimseyi inandÄ±ramaz. Bu ülkede ÅŸu an yapÄ±lacak tek ÅŸey HDP’ye oy verip barajÄ± geçmesini saÄŸlamaktÄ±r” diyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 11:25

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