Medine fukaralÄ±ÄŸÄ±

TES-Ä°Åž YataÄŸan Åžube Mali Sekreteri Kemal Ã–zcan Evrensel'e mektup yazdÄ±.

Kemal ÖZCAN

TES-Ä°Åž YataÄŸan Åžube Mali Sekreteri

YazÄ±ma baÅŸlamadan önce ÅŸunu belirtmek istiyorum. AKP yoksulun, garibanÄ±n, iÅŸçinin, emekçinin deÄŸil, sermayenin, patronlarÄ±n ve zenginlerin partisidir. Çünkü bunu çok kereler itiraf ettiler.

AKP topluma sadaka kültürünü yerleÅŸtirdi. Sadaka, köle bir toplum yaratmanÄ±n en basit yoludur. ÜÅŸüyene kömür, karnÄ± acÄ±kana makarna verdi. Böylelikle hem iktidarÄ±nÄ±, hem de ahiretliÄŸini pekiÅŸtirdi. Ä°nsanlarÄ± muhtaç ve düÅŸkün hale getirip, ondan istifade ettiler.

HatÄ±rlarsanÄ±z rüÅŸvet ve yolsuzluk iddilarÄ± sonrasÄ± istifa etmek zorunda kalan Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± ErdoÄŸan Bayraktar vardÄ±. Bir öÄŸle namazÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ± kanser hastasÄ± olan genç bir kadÄ±n ilaçlarÄ±nÄ±n temini için ondan yardÄ±m istemiÅŸti. O ne yapmÄ±ÅŸtÄ±? Onu dinlemek, SaÄŸlÄ±k BakanÄ±na yönlendirmek yerine, eline para sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ, üstüne üslük ‘düÅŸürme’ diye de tembihlemiÅŸti. Üniversite öÄŸrencisi genç kadÄ±n ‘Ben dilenci deÄŸilim’ diye aÄŸlayarak oradan uzaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. BakanÄ±mÄ±z tam da cami çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda sevap kazanacaktÄ± ama olmadÄ±. Dilek Özçelik geçtiÄŸimiz ocak ayÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Bunu niye mi anlattÄ±m? Bu örnek bizi yönetenlerin gerçek yüzünü ve niyetini gösteriyor. Bize nasÄ±l baktÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Halka verdikleri her ÅŸeyi cennetin kapÄ±larÄ±nÄ± açacak anahtar olarak görüyorlar. Onlara göre vatandaÅŸ dilenci, verdikleri sadaka.

16 yÄ±ldÄ±r iktidardalar. 16 yÄ±lda, 16 milyon açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸayan insan yarattÄ±lar. Åžu an ülkede derin bir yoksulluk var. Gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda korkunç bir adaletsizlik var. En fakirle, en zengin arasÄ±nda uçurumlar var. Tam sadakalÄ±k bir ülke olduk.

Ä°ktidara geldiklerinde taÅŸeron iÅŸçi sayÄ±sÄ± 200 bin civarÄ±ndaydÄ±. Bu sayÄ±yÄ± 3 milyona çÄ±kardÄ±lar. TaÅŸerona kadro hakkÄ± diye yalandan bir düzenleme getirdiler. AsÄ±l amaç iÅŸçileri kadrolu, güvenceli çalÄ±ÅŸan yapmak deÄŸil, tam tersine devleti taÅŸeronlaÅŸtÄ±rmak.

Ä°ki yÄ±ldÄ±r OHAL faÅŸizminde at koÅŸturuyorlar. OHAL döneminde demokratik hak ve özgürlükleri sÄ±nÄ±rlandÄ±rdÄ±lar. 140 bine yakÄ±n kamu görevlisi, haklarÄ±nda yargÄ± kararÄ± olmaksÄ±zÄ±n ve yargÄ± yollarÄ± kapatÄ±larak kamu görevinden çÄ±karÄ±ldÄ±.

Toplam 15 grev ertelendi. BunlarÄ±n 7’si OHAL bahane edilerek engellendi. Tayyip ErdoÄŸan uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lara, ‘Åžimdi grev tehdidi olan yere OHAL’den istifade ile anÄ±nda müdahale ediyoruz. Diyoruz ki hayÄ±r, burada greve müsaade etmiyoruz’ dedi.

MÜSÄ°AD genel kurulunda, ‘Öyle ikide bir kalkacak hemen grev, bilmem ne, kusura bakma arkadaÅŸ’ diyerek açÄ±kça greve tahammülü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu sözler hakkÄ±nÄ± almak için en etkili silahÄ± grev olan iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na hakarettir. Bunu hakaret olarak, onur kÄ±rÄ±cÄ± bir ifade olarak görmeyen sendikal anlayÄ±ÅŸ dilenmeye mahkumdur.

‘Eyyy Tayyip ErdoÄŸan!’ diye karÅŸÄ±sÄ±na dikilemediÄŸimiz sürece, emeÄŸe saldÄ±rÄ±lar artacak sürecektir. Sendikal hareketin ve örgütlenmenin sonu olacaktÄ±r. Sadece AKP’nin arka bahçesi olan yandaÅŸ sendikalar varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürecektir.

16 yÄ±lda 22 bin emekçi kardeÅŸimiz katledildi. Dile kolay 22 bin kiÅŸi bir savaÅŸta bile ölmüyor. 16 yÄ±llÄ±k AKP iktidarÄ±nda daha fazla öldük, daha fazla sömürüldük. Patronlar servetlerine servet katarken, üreten, var eden iÅŸçilerin payÄ±na ölüm düÅŸtü. Daha aÄŸÄ±r koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmak zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±k. Esnek çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve özel istihdam bürolarÄ±yla kölelik yasallaÅŸtÄ±. Soma KatliamÄ±’nÄ±n üzerinden 4 yÄ±l geçmesine raÄŸmen hâlâ suçlulara hakkettikleri cezalar verilmedi. Patron nispet eder gibi elinin kolunu sallaya sallaya geziyor.

AKP emekliliÄŸi güçleÅŸtirdi ve emekli aylÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸürdü. DolaysÄ±z vergiler arttÄ±, vergiler çalÄ±ÅŸana ve tüketiciye yüklendi. SÄ±cak para ve yandaÅŸa kaynak aktarma uÄŸruna Türkiye tarihinin en yaygÄ±n özelleÅŸtirmelerini yaptÄ±lar. Ä°ÅŸ davalarÄ±nda zorunlu arabuluculuk sistemi getirdi.

Ä°ÅŸsizlik sigortasÄ± fonundan patronlara saÄŸlanan onca teÅŸviklere raÄŸmen iÅŸsizlik arttÄ±. 16 yÄ±ldÄ±r ne kadar kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hakkÄ±mÄ±z varsa gasbettiler. KÄ±rmÄ±zÄ± çizgimiz olan kÄ±dem tazminatlarÄ±mÄ±za gelip dayandÄ±lar. Aleyhimize olan yasalarÄ± gece yarÄ±larÄ±nda Meclisten geçirdiler. Ä°ÅŸçiler, çalÄ±ÅŸanlar hiçbir zaman onlarÄ±n umurlarÄ±nda olmadÄ±.

24 Haziran’dan sonra iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n üstüne de beton dökecekler. Sendikalar taraf olmalÄ± ve bu önemli dönemeçte siyasi tercihlerini ortaya koymalÄ±dÄ±r. Sessiz kalmak da taraf olmaktÄ±r, mevcudu onaylamaktÄ±r. Bu sadakacÄ± zihniyete karÅŸÄ± inisiyatif koyarak ‘TAMAM’ diyemezsek, gelecekte yolumuza iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± olarak deÄŸil, ümmetin Medine fukaralarÄ±, Medine dilencileri olarak ‘DEVAM’ eder ve elimize sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±yla idare ederiz.

HoÅŸ kalÄ±n, inançla ve dirençle kalÄ±n!

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