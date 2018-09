'Together Remember to Dance' konÃ§ertosu TÃ¼rkiye prÃ¶miyerini yaptÄ±

Dobrinka Tabakova’nın ‘Together Remember to Dance’ adlı konçertosunun Türkiye prömiyeri, İKSV Müzik Festivali kapsamında Aya İrini’de yapıldı.

İstanbul'un en etkileyici mekanlarından Aya İrini Kilisesi, önceki akşam, 46. İstanbul Müzik Festivali’nin teması “Aile Bağları”na çok uygun bir konsere ev sahipliği yaptı. Piyanist ikizler Ferhan ve Ferzan Önder, Amsterdam Sinfonietta Orkestrası eşliğinde Barok Dönem eserlerinden çağdaş yapıtlara uzanan bir programla sanatseverlerin karşısına çıktı.

Konserin başında, Keman Sanatçısı Candida Thompson’ın sanat yönetmenliğini üstlendiği, dünyanın farklı ülkelerinden gelen müzisyenlerden oluşan Amsterdam Sinfonietta’dan, Johann Sebastian Bach’ın Füg Sanatı’ndan Kontrpuanları’nı dinledik. Bach’ın, ömrünün son on yılında bestelediği bu eserler, Amsterdam Sinfonietta’nın özgün ve renkli yorumuyla hayat bulurken, Aya İrini’nin kadim kubbesinin altında güvercinler uçuyordu. Bu eski Bizans kilisesinin devasa pencerelerinden ve kapılarından içeri süzülen güvercinler, çoğu konserde kanat seslerini müziğin arasına serpiştirirler. Bu kez her zamankinden daha fazla kanat çırptıkları gözümüzden kaçmadı. Kim bilir belki onlar da Bach’ın çağları aşan müziğinin yarattığı heyecan dalgasına kapılmışlardı.

BAŞARILI İKİZ PİYANİSTLER

Konser Bach ile devam etti. Ancak bu kez Ferhan - Ferzan Önder de sahnedeydi. Henüz Ankara’da konservatuvar öğrencisiyken aldıkları uluslararası ödüllerle kendilerinden söz ettiren piyano ikilisi, Johann Sebastian Bach’ın İki Piyano İçin Do Minör Konçertosu’nu yorumladı. Bestecinin en tanınmış, müziği hafızalara kazınmış eserlerinin arasında yer alan bu konçertosunu, Ferhan - Ferzan Önder kardeşlerin uyumlu, ritmik ve etkileyici icrasıyla yeniden dinlemek mutluluk vericiydi. İki piyanist, dinleyene yaşam sevinci aşılayan bu güzel müziğe Amsterdam Sinfonietta’nın da katkısıyla renk, nefes kattı.

Tokat doğumlu Ferhan – Ferzan Önder kardeşler, Ankara’daki konservatuvar eğitimlerinin ardından, uluslararası ödüllerininde yardımıyla Avusturya’ya yerleşip Viyana Müzik Akademisinde eğitim aldılar. Hâlâ Viyana’da yaşayan müzisyenlerin güçlü ritmik vuruşları, Anadolu’nun geleneksel müziklerinin etkisiyle açıklanıyor.

GENÇ KADIN BESTECİDEN ETKİLEYİCİ BİR ESER

2001 yılında çıkan Vivaldi Reflections albümlerinin ECHO Klassik Ödülü’ne değer bulunmasının ardından başarı basamaklarını hızla tırmanan Ferhan ile Ferzan Önder’in konserde yorumladığı ikinci eser ise 1980 doğumlu Bulgar Kadın Besteci Dobrinka Tabakova’nın iki piyano, perküsyon ve yaylı çalgılar için bestelediği,Together Remember to Dance (Birlikte Hatırla Dans Etmeyi) adlı konçerto idi. Londra’da yaşayan ve eserleriyle kendini kanıtlayan Dobrinka Tabakova, Together Remember to Dance’i İstanbul Müzik Festivali, Norveç Oda Orkestrası, Orchestre De Picardie - RégionHauts-De-France ve BBC Konser Orkestrasının ortak siparişi üzerine besteledi.

Önceki akşam Türkiye’de ilk kez seslendirilen Together Remember to Dance, yüksek tempoda başlayan, özellikle finaliyle vurucu bir eser. Dinlerken çelişkilerin çarpıştığını, ancak sonra yan yana geldiğini hayal ettim. Ferhan ve Ferzan Önder ile Amsterdam Sinfonietta’nın icrası eserin tüm renklerini duymamızda, algılamamızda etkili oldu.

İstanbullu sanatseverler, eserin sonunda solistlerle birlikte selamlama için sahneye çıkan Dobrinka Tabakova’yı dakikalarca alkışlandı.

ARVO PART’TAN BEETHOVEN’A…

Konserin ikinci yarısında Amsterdam Sinfonietta’dan Estonyalı Çağdaş Besteci Arvo Part’ın Fratres adlı eserini ve Ludwig van Beethoven’ın 11 Numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nü dinledik. Arvo Part’ın mistik yanı kulağa çarpan, minimalist eseri bizi başka alemlere götürdü. Aya İrini’nin güvercinleri bile kanat çırpmayı bırakıp bir yerlere çekildi ve Arvo Part’ın ağır, ama etkili eserini dinledi.

