'Together Remember to Dance' konÃ§ertosu TÃ¼rkiye prÃ¶miyerini yaptÄ±

Dobrinka Tabakovaâ€™nÄ±n â€˜Together Remember to Danceâ€™ adlÄ± konÃ§ertosunun TÃ¼rkiye prÃ¶miyeri, Ä°KSV MÃ¼zik Festivali kapsamÄ±nda Aya Ä°riniâ€™de yapÄ±ldÄ±.

Özlem ERTAN

Ä°stanbul'un en etkileyici mekanlarÄ±ndan Aya Ä°rini Kilisesi, önceki akÅŸam, 46. Ä°stanbul Müzik Festivali’nin temasÄ± “Aile BaÄŸlarÄ±”na çok uygun bir konsere ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Piyanist ikizler Ferhan ve Ferzan Önder, Amsterdam Sinfonietta OrkestrasÄ± eÅŸliÄŸinde Barok Dönem eserlerinden çaÄŸdaÅŸ yapÄ±tlara uzanan bir programla sanatseverlerin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±.

Konserin baÅŸÄ±nda, Keman SanatçÄ±sÄ± Candida Thompson’Ä±n sanat yönetmenliÄŸini üstlendiÄŸi, dünyanÄ±n farklÄ± ülkelerinden gelen müzisyenlerden oluÅŸan Amsterdam Sinfonietta’dan, Johann Sebastian Bach’Ä±n Füg SanatÄ±’ndan KontrpuanlarÄ±’nÄ± dinledik. Bach’Ä±n, ömrünün son on yÄ±lÄ±nda bestelediÄŸi bu eserler, Amsterdam Sinfonietta’nÄ±n özgün ve renkli yorumuyla hayat bulurken, Aya Ä°rini’nin kadim kubbesinin altÄ±nda güvercinler uçuyordu. Bu eski Bizans kilisesinin devasa pencerelerinden ve kapÄ±larÄ±ndan içeri süzülen güvercinler, çoÄŸu konserde kanat seslerini müziÄŸin arasÄ±na serpiÅŸtirirler. Bu kez her zamankinden daha fazla kanat çÄ±rptÄ±klarÄ± gözümüzden kaçmadÄ±. Kim bilir belki onlar da Bach’Ä±n çaÄŸlarÄ± aÅŸan müziÄŸinin yarattÄ±ÄŸÄ± heyecan dalgasÄ±na kapÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±.

BAÅžARILI Ä°KÄ°Z PÄ°YANÄ°STLER

Konser Bach ile devam etti. Ancak bu kez Ferhan - Ferzan Önder de sahnedeydi. Henüz Ankara’da konservatuvar öÄŸrencisiyken aldÄ±klarÄ± uluslararasÄ± ödüllerle kendilerinden söz ettiren piyano ikilisi, Johann Sebastian Bach’Ä±n Ä°ki Piyano Ä°çin Do Minör Konçertosu’nu yorumladÄ±. Bestecinin en tanÄ±nmÄ±ÅŸ, müziÄŸi hafÄ±zalara kazÄ±nmÄ±ÅŸ eserlerinin arasÄ±nda yer alan bu konçertosunu, Ferhan - Ferzan Önder kardeÅŸlerin uyumlu, ritmik ve etkileyici icrasÄ±yla yeniden dinlemek mutluluk vericiydi. Ä°ki piyanist, dinleyene yaÅŸam sevinci aÅŸÄ±layan bu güzel müziÄŸe Amsterdam Sinfonietta’nÄ±n da katkÄ±sÄ±yla renk, nefes kattÄ±.

Tokat doÄŸumlu Ferhan – Ferzan Önder kardeÅŸler, Ankara’daki konservatuvar eÄŸitimlerinin ardÄ±ndan, uluslararasÄ± ödüllerininde yardÄ±mÄ±yla Avusturya’ya yerleÅŸip Viyana Müzik Akademisinde eÄŸitim aldÄ±lar. Hâlâ Viyana’da yaÅŸayan müzisyenlerin güçlü ritmik vuruÅŸlarÄ±, Anadolu’nun geleneksel müziklerinin etkisiyle açÄ±klanÄ±yor.

GENÇ KADIN BESTECÄ°DEN ETKÄ°LEYÄ°CÄ° BÄ°R ESER

2001 yÄ±lÄ±nda çÄ±kan Vivaldi Reflections albümlerinin ECHO Klassik Ödülü’ne deÄŸer bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸarÄ± basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla tÄ±rmanan Ferhan ile Ferzan Önder’in konserde yorumladÄ±ÄŸÄ± ikinci eser ise 1980 doÄŸumlu Bulgar KadÄ±n Besteci Dobrinka Tabakova’nÄ±n iki piyano, perküsyon ve yaylÄ± çalgÄ±lar için bestelediÄŸi,Together Remember to Dance (Birlikte HatÄ±rla Dans Etmeyi) adlÄ± konçerto idi. Londra’da yaÅŸayan ve eserleriyle kendini kanÄ±tlayan Dobrinka Tabakova, Together Remember to Dance’i Ä°stanbul Müzik Festivali, Norveç Oda OrkestrasÄ±, Orchestre De Picardie - RégionHauts-De-France ve BBC Konser OrkestrasÄ±nÄ±n ortak sipariÅŸi üzerine besteledi.

Önceki akÅŸam Türkiye’de ilk kez seslendirilen Together Remember to Dance, yüksek tempoda baÅŸlayan, özellikle finaliyle vurucu bir eser. Dinlerken çeliÅŸkilerin çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak sonra yan yana geldiÄŸini hayal ettim. Ferhan ve Ferzan Önder ile Amsterdam Sinfonietta’nÄ±n icrasÄ± eserin tüm renklerini duymamÄ±zda, algÄ±lamamÄ±zda etkili oldu.

Ä°stanbullu sanatseverler, eserin sonunda solistlerle birlikte selamlama için sahneye çÄ±kan Dobrinka Tabakova’yÄ± dakikalarca alkÄ±ÅŸlandÄ±.

ARVO PART’TAN BEETHOVEN’A…

Konserin ikinci yarÄ±sÄ±nda Amsterdam Sinfonietta’dan EstonyalÄ± ÇaÄŸdaÅŸ Besteci Arvo Part’Ä±n Fratres adlÄ± eserini ve Ludwig van Beethoven’Ä±n 11 NumaralÄ± YaylÄ± ÇalgÄ±lar Dörtlüsü’nü dinledik. Arvo Part’Ä±n mistik yanÄ± kulaÄŸa çarpan, minimalist eseri bizi baÅŸka alemlere götürdü. Aya Ä°rini’nin güvercinleri bile kanat çÄ±rpmayÄ± bÄ±rakÄ±p bir yerlere çekildi ve Arvo Part’Ä±n aÄŸÄ±r, ama etkili eserini dinledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 13:27

www.evrensel.net