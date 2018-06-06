HDP Heyetinden Emek Partisi Antep İl Örgütüne ziyaret

Antep'te HDP milletvekili Mahmut Toğrul ile beraberinde yönetici ve üyeler, Emek Partisi İl Örgütüne ziyarette bulundular.

HDP milletvekili Mahmut Toğrul ve beraberindeki heyet Emek Partisi Antep İl Örgütünü ziyaret etti. HDP’nin genç vekil adaylarından Musa Aydın’ın yanı sıra İl eş başkanları da katılım gösterdi.

Yaklaşan seçimler gündemiyle gerçekleşen ziyarette, tek parti, tek adam rejimine dur denmesinin ve bu konuda HDP’nin barajı aşmasının önemli olduğu vurgulandı.

Heyeti karşılayanlar arasında bulunan EMEP MDK Üyesi Mecit Bozkurt, Türkiye halklarının baskın bir seçimle karşı karşıya bırakıldığını belirtti. 16 yıl önce ekonomik durumu iyileştirme vaadiyle iktidara gelen AKP’nin, 16 yılın sonunda ülkeyi daha kötü bir yere sürüklediğini söyleyen Bozkurt Kürt sorunu konusunda da halkların büyük bir çıkmaza sürüklendiğini dile getirdi. Mecit Bozkurt konuşmasını, bugünkü durumu düzeltmenin demokrasi güçlerinin elinde olduğunu ve bunun için çalışması gerektiğini vurgulayarak tamamladı.

İl eş başkanlarının da söz aldığı görüşmede son olarak Mahmut Toğrul konuştu. ‘7 Haziran seçimleri sonrası ülkeyi katliamlara, patlamalara mahkum eden iktidar bugün de Afrin üzerinden, Kandil üzerinden savaş propagandası yapıyor’ dedi. ‘Gençler hükümetin savaş tamtamlarına kurban edilmemeli’ diyen Mahmut Toğrul, tüm yetkileri elinde toplayan birisinin bölgeyi savaş bataklığına sürükleyebileceğini belirtti. Seçim sürecinin muhalefet partileri için zor geçtiğini dile getiren Toğrul ‘sandık birleştirmeler, milletvekili engellemeleri gibi baskılarla HDP barajın altında bırakılmaya çalışılıyor’ dedi.

Görüşmede birlikte mücadele etme vurgusu öne çıktı. (Antep/EVRENSEL)

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