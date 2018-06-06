Şırnak’ta KESK üyelerine sandık görevlerinin iade edilmesi istendi

Cizre'deki KESK üyelerine yönelik 'sandık görevlerinin iadesi' kararına tepki geldi.

24 Haziran’da yapılacak seçimlere 18 gün kala, Şırnak’ın Cizre ilçesi’nde İlçe Seçim Kurulu “Görevlendirmelerde yanlışlık yapılmıştır” diyerek, KESK üyelerine sandık görevlerini iade etmelerini istedi.

İlçe Seçim Kurulu KESK üyelerini arayarak, sandık kurulu başkan ya da üyesi olarak görevlendiren üyelere yönelik “Görevlendirmelerde yanlışlık yapılmıştır. Bir sandığa birden fazla başkan verilmiştir” iddiasıyla görevlerini iade etmelerini istedi.

Yaşanan durum karşısında YSK’nın acil bir şekilde bu konu ile ilgili açıklama yapması gerektiğini söyleyen KESK, “Aksi takdirde seçimler daha olmadan seçimlere şaibe karıştırmış olacaktır” dedi. KESK, durumun yasalara aykırı olduğunu söyleyerek, üyelerine görevlerini iade etmemelerinin çağrısını yaptı.

Konuyla ilgili yazılı açıklamaya yayımlayan KESK Şırnak Şubeler Platformu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına şu soruları sordu:

“1. Bu gelişmeler sizin bilginiz dahilinde mi oluyor?

2.Gerçekten de bir sandığa iki başkan verilmiş midir? Verilmişse bu şekilde olan sandık sayısı kaçtır. Bir sandığa iki başkan verilmesi tamamen üyelerimize mi denk geldi. Çünkü 20’den fazla üyemiz aranarak görev iadesi talep edilmiştir.

3. Şayet bu yanlışlık olmuş olsa bile sonuçlar belli olduktan sonra görev iadesi yapan öğretmenlerin görevleri neden görev iadesi istenen kişilere tekrar verilmemiştir?

4. Gerçekten de bir sandığa iki başkan verilmişse bu hattan nasıl oluştu bu hata doğru ise görev iadelerinde dilekçelerde neden gönüllü bir şekilde görev iadesi istenmektedir?

5. Şimdiden küçük bir ilçede şayet bu hatalar olmuşsa seçim kurulu seçim güvenliği nasıl sağlayacaktır” (Şırnak/EVRENSEL)

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