Taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

İzmir'deki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan tarih öğretmeni G.S, taciz iddiasıyla tutuklandı.

İzmir'de bir öğretmen taciz iddiasıyla yeni görevlendirildiği okulun bahçesinde gözaltına alındı. Eğitim-Bir-Sen üyesi olduğu öğrenilen öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’in Bornova ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan bir öğrenci geçtiğimiz haftalarda tarih öğretmeni G.S, hakkında taciz suçlamasıyla şikayetçi oldu. Bu sırada yine Bornova’da bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine görevlendirilen öğretmen G.S, hakkında devam eden soruşturma sonucunda gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre adresini değiştirdiği için yakalanamayan ve aldığı raporun bitmesi beklenen G.S, için okul bahçesinde öğrencilerin gözü önünde gözaltı işlemi yapıldı. G.S, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (İzmir/EVRENSEL)

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