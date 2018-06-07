Yemekten zehirlenen iÅŸÃ§iler: Ã–lmemizi mi bekliyorsunuz?

Defalarca zehirlenmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Star Rafineri fabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler Evrensel'e konuÅŸtu: AlÄ±n terimizle kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ekmeÄŸi yutturmadÄ±nÄ±z.

Turan KARA

Ä°zmir

YÄ±lda 4 milyon 900 bin ton ultra düÅŸük kükürtlü motorin, 1 milyon 300 bin ton nafta, 457 bin ton karÄ±ÅŸÄ±k kesilen, 1 milyon 630 bin ton jet yakÄ±tÄ±, 260 bin ton LPG, 525 bin ton reformat, 692 bin ton petrokok ve 159 bin ton kükürt üretecek olan Star Rafinerisinde çalÄ±ÅŸan çeÅŸitli milliyetlerden 20 binin üzerindeki iÅŸçi spor, egzersiz ve sosyal etkinlikten mahrum kalÄ±yor. Günde 10 saatin üzerinde asgari ücret civarÄ±nda bir ücretle çalÄ±ÅŸarak rafineriyi inÅŸa ederken yaralanmalar, iÅŸ cinayetleri de eksik olmuyor. En önemli noktalardan biri de iÅŸçiler saÄŸlÄ±ksÄ±z yemeklerle sürekli zehirleniyor. Ancak 20 bin iÅŸçiye yemek, market, ulaÅŸÄ±m ve diÄŸer ‘hizmetleri’ satanlar zengin oluyor.

Star Rafinerisi ÇayaÄŸzÄ± kampÄ±nÄ± AkyÄ±ldÄ±z firmasÄ± iÅŸletiyor. YaklaÅŸÄ±k 10 bin iÅŸçinin kaldÄ±ÄŸÄ±, ÅŸehirden uzak kamptaki kafeterya, manav, market ve yemekhane AkyÄ±ldÄ±z firmasÄ±na baÄŸlÄ±. AkyÄ±ldÄ±z ÅŸirketlerden barÄ±nma ve yemek dahil iÅŸçi baÅŸÄ±na 1800 lira alÄ±yor.

Ä°ÅžÇÄ° Ä°SYAN ETTÄ°

Görsel: Metal Ä°ÅŸçilerinin Sesi

2 gün önce AkyÄ±ldÄ±z yemek firmasÄ±nÄ±n hizmet verdiÄŸi Star Rafinerisinde iÅŸçiler iftar saatinde çÄ±kan yemeÄŸin koktuÄŸunu fark edince yemekhane giriÅŸinde eylem baÅŸlattÄ±. FirmayÄ± protesto eden iÅŸçiler giriÅŸ kapÄ±sÄ±na yürüyüÅŸ yaptÄ±. Önceki gün akÅŸam saatlerinde yemekhane önünde toplanarak yemek yemeyeceklerini dile getiren iÅŸçiler AkyÄ±ldÄ±z’dan ÅŸikayetçi olduklarÄ±nÄ± dile getirerek firmanÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesini istedi.

Rafinerinin ÇayaÄŸzÄ± kampÄ±nda kalan iÅŸçiler de yemekhanenin önünden kamp giriÅŸine yürüyüÅŸ yaptÄ±. Burada AliaÄŸa Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince engellenen iÅŸçiler ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini, kokan yemekleri yemek istemediklerini dile getirdi.

DEFALARCA ÅžÄ°KAYET EDÄ°LDÄ° AMA...

Defalarca konuyla ilgili ÅŸikayetlerini ilettiklerini söyleyen iÅŸçiler, yemek firmasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmediÄŸini, SOCAR’Ä±n konuyla ilgilenmediÄŸini aktardÄ±. Star Rafineri bünyesinde çalÄ±ÅŸanlara (amir, memur, mühendis, ÅŸef, inÅŸaat dÄ±ÅŸÄ±ndaki iÅŸçiler) alakart yemek (Tabldot olmayan, menüden sipariÅŸ verilebilecek yemekler) imkanlarÄ± sunulduÄŸunu ifade eden bir ÅŸantiye iÅŸçisi “Onlar da SOCAR’Ä±n iÅŸini yapÄ±yor, biz de. Ama biz kokmuÅŸ ve bozuk yemekleri pis bir ortamda yerken onlar restoran gibi yemekhanede yiyor, bunu her gün yaÅŸÄ±yoruz burada” diyor. Ä°ÅŸçi ÅŸöyle devam ediyor: “Mühendis, ÅŸef, formen grubu da aynÄ± firmanÄ±n yemeÄŸini yiyor. Zehirlenme olduÄŸu vakitler onlara bir ÅŸey olmuyor.”

Yemekhanede çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçinin yakÄ±nÄ± olduÄŸunu belirten iÅŸçi, “Bana ‘SakÄ±n et olduÄŸu zaman yeme’ diyor. Kalan yemeklerdeki etleri tane tane ayÄ±klayÄ±p, yÄ±kayÄ±p yeni yemeklerde kullanabileceklerini söylüyor. Ülkede nereden geldiÄŸi belli olmayan tonlarca et varken yemek ÅŸirketi her ÅŸeyi ucuza getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±rsa böyle olur. Ana firma TSGÄ° sorunu çözebilecek tek ÅŸirket ama o kesinlikle hiçbir iÅŸçiyi dikkate almÄ±yor ve yemek ÅŸirketi AkyÄ±ldÄ±z adeta kollanÄ±yor” diyor.

‘Ä°LÄ°KLERÄ°MÄ°ZE KADAR SÖMÜRÜYORSUNUZ’

Bir baÅŸka iÅŸçi patronlara ve yemek firmasÄ±na sesleniyor: “Bu kaçÄ±ncÄ± yemek zehirlenmesidir? Bizim hayatÄ±mÄ±zÄ±n sizin gözünüzde 5 kuruÅŸ deÄŸeri yok mu? Biz iÅŸçiler sizin için neyiz? Ä°liklerimize kadar sömürüyorsunuz, yediÄŸimiz yemeÄŸi aÄŸzÄ±mÄ±zdan burnumuzdan getiriyorsunuz. Sizde hiç vicdan yok mu?”

Daha önce yaÅŸadÄ±klarÄ± benzer olaylarÄ± da hatÄ±rlatan iÅŸçiler, “Onlarca yemek zehirlenmesi geçirdik. AlÄ±n terimizle kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ekmeÄŸi yutturmadÄ±nÄ±z. AnladÄ±k, sizin insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z da vicdanÄ±nÄ±z da kurumuÅŸ. Bu sadece Star Rafinerisinin kaderi deÄŸildir. Türkiye’nin her yerinde iÅŸ cinayetleri, kazalar, zehirlenme haberleri geliyor. BaÅŸka haberler de geliyor. Falanca patron bir iÅŸyeri daha açtÄ±, ÅŸu kadar daha yatÄ±rÄ±m yaptÄ±. AnlÄ±yoruz ki patronlarÄ±n bizim üstümüze basmadan, bizi ezmeden bunu yapmalarÄ± mümkün deÄŸil. Olan bize ve bakmakla sorumlu olduÄŸumuz insanlara oluyor” dedi.

DEFALARCA TOPLU ZEHÄ°RLENMELER YAÅžANDI

AliaÄŸa Star Rafinerisinde 2 yÄ±l boyunca defalarca toplu zehirlenmenin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yemeklerden ÅŸikayet eden iÅŸçileri hiç kimse dikkate almÄ±yor. GeçtiÄŸimiz sene temmuz ayÄ±nda yine 8 bin iÅŸçinin kaldÄ±ÄŸÄ± ÇayaÄŸzÄ± kampÄ±ndaki yemekhanede toplu yemek zehirlenmesi yaÅŸanmÄ±ÅŸ, hem kamp iÅŸletmecisi hem yemek firmasÄ± AkyÄ±ldÄ±z’la ilgili soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Firma yetkilileri açÄ±kta bÄ±rakÄ±lan bir miktar salçanÄ±n bozulmasÄ± nedeniyle olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sorumlular hakkÄ±nda gerekli soruÅŸturmanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸ, bir daha bu türden bir olayÄ±n kesinlikle yaÅŸanmayacaÄŸÄ±na dair teminat vermiÅŸti. Ancak ne soruÅŸturmadan bir sonuç çÄ±ktÄ±, ne de firmaya bir yaptÄ±rÄ±m uygulandÄ±. Ä°ÅŸçiler bozuk ve kalitesiz yemeklerle günde 12 saat ve daha fazla aÄŸÄ±r iÅŸte çalÄ±ÅŸmaya devam ediyor. Ä°ÅŸçiler bu kadar vakaya raÄŸmen AkyÄ±ldÄ±z firmasÄ±na dokunulamamasÄ±nÄ± AKP ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±yor.

SADECE YEMEK FÄ°RMASI MI? TSGÄ° DE VAR

Socar Holdinge baÄŸlÄ± Star Rafinerisinin yapÄ±mÄ±nÄ± üstlenen TSGÄ°’yi Ä°spanyol Técnicas Reunidas, Ä°talyan Saipem, Güney Koreli GS Engineering ve Japon ITOCHU firmalarÄ± oluÅŸturuyor. Ä°ÅŸçiler sadece AkyÄ±ldÄ±z’a deÄŸil, TSGÄ° Konsorsiyumuna da zehirlenmelerde pay sahibi olduklarÄ±nÄ± belirterek tepki gösteriyor.

Ana yüklenici konsorsiyum TSGÄ° yanÄ±nda TEKFEN, GEMONT, Ä°LK Ä°nÅŸaat, Yenigün Ä°nÅŸaat gibi uluslararasÄ± müteahhitlik ÅŸirketlerine baÄŸlÄ± çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler bu firmalara ÅŸikayetlerini dile getirseler de firmalar yemek ÅŸirketi ile anlaÅŸmasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiremiyor, baÅŸka ÅŸirketin girmesine de izin verilmiyor.

BU FÄ°RMA NEDEN DEÄžÄ°ÅžMÄ°YOR?

Star Rafineride çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi

O gün yaprak döner vardÄ±. Yemeklerin kötü olduÄŸu bir ÅŸantiyede iÅŸçiler hevesli bir ÅŸekilde akÅŸam 19.00’da yemekhaneye doÄŸru ilerlediler. Ben ve arkadaÅŸlarÄ±m yemekhaneye duÅŸ aldÄ±ktan sonra gitmeyi tercih ediyoruz. DuÅŸ alÄ±rken ‘Yemek kokuyor, yemek yemeyin yine zehirleneceÄŸiz ‘ÅŸeklindeki konuÅŸmalarÄ± duyduk. DuÅŸtan sonra kurulanÄ±rken sesler arttÄ± ve yemekhanenin önünde yÄ±ÄŸÄ±lma oluÅŸtu. Ä°nsanlar çok öfkeliydi. Tüm bu olumsuzluklara raÄŸmen yemekhaneye girmek isteyen iÅŸçiler vardÄ±. Yemekhaneye gidenleri engellemeye ve içerdekileri dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Öfke büyüyordu. Muhatap yoktu kampta. Sorumlu olanlar iÅŸçiyi yatÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordu ama nafile. Herkes AkyÄ±ldÄ±z firmasÄ±nÄ±n gitmesini istiyordu. Görevliye bu senin iÅŸin deÄŸil sorumlular buraya gelsin dedik.

Sonra iÅŸ güvenliÄŸi kontrol firmasÄ±ndan birileri geldi. KiÅŸi aÄŸzÄ±nÄ± bile açamadan iÅŸçiler dertlerini anlatmaya baÅŸladÄ±: “Ä°nsanlar zehirlendi hiçbir ÅŸey yapmadÄ±nÄ±z, ölmemizi mi bekliyorsunuz? Herkes anlaÅŸmÄ±ÅŸ gibi. ÇayÄ± kendi paramÄ±zla içiyoruz, ÅŸehre dolmuÅŸla gidiyoruz. Buradaki manav zengin oldu.”

Ve adam dayanamadÄ± gitti. Sonra Gemont’un genel formeni geldi. Ä°ÅŸçi burada eylem yapÄ±yorsa ben de onlarÄ±n yanÄ±nda olmalÄ±yÄ±m diye söze baÅŸladÄ±. YaÅŸlÄ± bir adam sesi az çÄ±kÄ±yordu. ‘Eylem yapmaya hakkÄ±nÄ±z var, yeni yemek hazÄ±rlanacak’ ÅŸeklinde iÅŸçinin gazÄ±nÄ± almaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Bu arada oruçlu insanlar kokuya raÄŸmen içeri girip çorba ekmekle karnÄ±nÄ± doyurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Kimi kuru ekmek alarak salatayla öÄŸün atlattÄ±, kimi dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±.

AsÄ±l eylem mesaiye kalan arkadaÅŸlarÄ±n kampa dönmesiyle baÅŸladÄ±. Saat 21.00’de iÅŸçiler tekrar bir araya geldi. 200 veya 300 kiÅŸi yemekhaneye yürüyoruz dediler. Camiden anons yaptÄ±lar ve iÅŸçiler çoÄŸaldÄ±. “AkyÄ±ldÄ±z defol, direne direne kazanacaÄŸÄ±z” ÅŸeklinde slogan atÄ±ldÄ±. Bu arada kalabalÄ±k gittikçe artÄ±yordu. AlkÄ±ÅŸ ve sloganlarla kampÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na yürüyüÅŸe geçildi. Ä°ÅŸçiler katÄ±lmayan arkadaÅŸlarÄ±nÄ± desteÄŸe davet ediyordu ama bazÄ±larÄ± için film izlemek okey oynamak daha cazip geliyordu.Yol dardÄ±, araçlar durduruldu kampa sokmadÄ±k. Polisler geldi ama onlar da seyirci kaldÄ±. Ä°ÅŸçiler yarÄ±n iÅŸe çÄ±kmÄ±yoruz ÅŸeklinde söylemlerde bulundu. Bu yöneticilerin kulaÄŸÄ±na gitmiÅŸ. Saat 23.00 civarÄ±nda Gemont firmasÄ± 700 kiÅŸilik kumanya getirdi. Kimisi tenezzül etmedi onlarÄ± almaya.

200 kiÅŸi güvenlik noktasÄ±na kadar yürüdü. Saat 23.00’ü geçiyordu. Orada emniyet güçleri OHAL ile korkutmuÅŸ iÅŸçileri. Gece saat 02.00’de dönmüÅŸler. Yemekhanenin arka kapÄ±sÄ± kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ...

Ancak bu kadar tepkiye raÄŸmen yine yemekhane firmasÄ± deÄŸiÅŸmedi. Eylem sebebiyle iÅŸten atÄ±lacak mÄ±yÄ±z belli deÄŸil...

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