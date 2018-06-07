MMO'da iÅŸten atÄ±lan iÅŸÃ§iler: Ä°ÅŸimize ekmeÄŸimize sahip Ã§Ä±kÄ±yoruz

TMMOB Makina MÃ¼hendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžubesinden iÅŸten atÄ±lan iÅŸÃ§iler Evrensel'e mektup yazdÄ±.

Yücel ÖZTÜRK

Ergin GÜL

MMO Ä°stanbul Åžubesinden iÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler

Bizler, TMMOB Makina Mühendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžubesinden “Ä°ÅŸte daralma ve ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar” gerekçe gösterilerek iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±k. Åžube yönetimi ve sendikamÄ±z Tezkoop-Ä°ÅŸ’in 5 No’lu Åžubesi ile görüÅŸmeler yaptÄ±k. Hem ÅŸube yönetimi hem de sendika bize mekanik bir varlÄ±k gibi davranarak süreci çözümsüzlüÄŸe itti. Biz de 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle MMO Ä°stanbul Åžube binasÄ± önünde oturma eylemine baÅŸladÄ±k.

Ä°kimiz de 20 yÄ±llÄ±k iÅŸçiyiz, 20 yaÅŸ aldÄ±k TMMOB birikimi ve kültürüyle ve emeÄŸimizi koyduk. Bizler yalnÄ±zca bu kültürün ve birikimin gerekenlerini ve pratiÄŸini yapÄ±yoruz. Ä°çeride çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bunu bilmesini istiyoruz. Biz, TMMOB’nin kurumsal, tarihsel birikiminin kÄ±saca emekten, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±ndan, demokrasiden yana birikimine sahip çÄ±kÄ±yoruz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸulan, dedikodusu yapÄ±lan her söz, bizim haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±za karÅŸÄ± algÄ± yaratmaktÄ±r. Åžube yönetimi bu yanlÄ±ÅŸtan dönmeli, ÅŸube emekçilerinin TMMOB mücadelesiyle damÄ±ttÄ±ÄŸÄ± dayanÄ±ÅŸmacÄ± ve birleÅŸtirici alÄ±n terinin deÄŸerini bilmelidir. Bu deÄŸer örgütlülüÄŸümüzün teminatÄ±dÄ±r.

Biz TMMOB’nin Ä°stanbul Åžube yönetiminden ibaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz; Ä°stanbul’da TMMOB Ä°KK ve diÄŸer ÅŸubelerinden destek ve dayanÄ±ÅŸma bekliyoruz. MMO üyelerinden destek ve dayanÄ±ÅŸma bekliyoruz. SendikamÄ±za da çaÄŸrÄ± yapÄ±yoruz, OHAL var deyip bizi yalnÄ±z bÄ±rakmanÄ±z sadece bizlere zarar vermez üyelerin sendikalara güvenini zedeler.

Bizler Flormar, DHL Express ve onlarca iÅŸyerinden iÅŸten atÄ±lan, sendikasÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lan iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olan iÅŸçileriz. Bizim parçasÄ± olduÄŸumuz iÅŸçi kardeÅŸlerimizden farkÄ±mÄ±z yok. FarkÄ±mÄ±z olduÄŸunu söyleyene tek cevabÄ±mÄ±z; KurtuluÅŸ yok tek baÅŸÄ±na ya hep beraber ya hiç birimiz...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 12:03

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