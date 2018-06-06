Trakya'da buğdayı ‘kök hastalığı’ vurdu

Trakya’da, önce aşırı yağışlar, ardından kuraklık nedeniyle buğdayda ‘kök hastalığı’ meydana geldi.

Türkiye’nin buğday ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayan Trakya’da, önce aşırı yağışlar, ardından beklenen mevsimde yağışların düşmemesi sonucu meydana gelen kuraklık nedeniyle buğdayda ‘kök hastalığı’ meydana geldi.

Bölgede 1 milyon 750 bin dekar alanın büyük bölümünde görülen hastalığın üründe yüzde 50’lere varan ürün kaybına neden olması bekleniyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, hastalık ve kuraklık nedeniyle buğdayda çok büyük verim kaybı beklediklerini belirterek, şöyle dedi: “Edirne, eylül ayından mart ayına kadar metrekareye 800 kilogram yağış aldı. Bu yağışlardan dolayı gübre ve ilacı zamanında atamadık ve bundan dolayı Edirne ve civarında buğdayda çok büyük hastalık oldu. Bu hastalığı ‘kök hastalığı’ diyoruz. Mart ayından sonra istediğimiz yağışlar yağmayınca buğdayda bu kök hastalığı dediğimiz hastalık tetiklendi. Hem hastalık, hem kuraklık nedeniyle buğdayda çok büyük kaybımız olacak Edirne’de.

Geçen yıla göre bu yıl Edirne ve civarında yüzde 50 verim, düşüklüğü olacağını söyleyen

Başkan Yorulmaz ayrıca fiyatların düşüklüğünden yakındı: “Buğdaya verilen yüzde 11’lik zam bizleri tatmin etmemektedir. Trakyalı çiftçinin bu yıl morali bozuk olacak”.

Bölgede yavaş yavaş buğday hasadına başlayan üreticiler ise üzüntü yaşıyor ve borçlarının bir yıl ertelenmesi talebinde bulunuyor.

‘SAMAN İTHALATI ARTACAK’

Üreticilerden Osman Küçükarda, tarlasına ektiği buğdayın boyunun kısa kaldığını belirterek, “Geçtiğimiz yıl ektiğimiz buğdayda, dönümünden 13-15 saman balyası çıkıyordu. Bu yıl 4’ü geçmiyor. Bu sene hayvan besicisinin işi çok zor. Samanda çok kriz yaşanacak. Devlet buna önlem almalı. Geçtiğimiz yıl 6-8 liradan giden saman balyası bu yıl,13 liraya çıkmasını bekliyoruz. Kışın saman bulmak çok zor” diye konuştu. (EDİRNE)

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