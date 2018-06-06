TİHV: Demirtaş’ın tutukluluğu hukukun ihlali

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucular Kurulu (TİHV) genel kurul sonuç bildirgesi yayımlandı.

Seçim için mutlaka demokratik bir ortam oluşturulması gerektiğini ifade eden Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucular Kurulu, 29. Genel Kurulu sonuç bildirgesinde Demirtaş’ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Kurucular Kurulu, vakfın 10. Dönem 29. Genel Kurulunun sonuç bildirgesini açıkladı. Genel Kurul, 2 Haziran 2018’de Ankara’da gerçekleşmişti. Kurul, “Son yıllarda insan haklarına saygının ortadan kalkmasıyla yaşanan değer yitimi ve gerilemenin derinleştiği bir ortamda çalışmalarının güçlendirilmesi amacına yönelik bütünlüklü değerlendirmeler yaptıklarını” açıkladı.

‘24 HAZİRAN’A BASKICI BİR ORTAMDA GİDİLİYOR’

Kurucular Kurulu üyelerinin “Yurttaşların hak ve özgürlüklerinin neredeyse tümüyle kısıtlandığı ve insan haklarını savunmanın ‘Bedelleri ağır bir başkaldırı’ gibi görüldüğü baskıcı bir ortamda girilen bu seçim arifesinde” bir araya geldiği ifade edildi. Sonuç bildirgesinde, 24 Haziran seçimlerine baskıcı bir ortamda girildiği ifade edilerek, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması talep edildi.

Açıklamada “Gerek Anayasa, gerekse 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca seçimlere ilişkin ilkelerin en belirleyici olanları eşitlik ve serbestlik ilkeleridir. Bu ilkeler seçmenin seçme ve oy hakkını kapsadığı gibi, seçime katılacak adayların kullanacağı olanaklar ve yetkiler için de geçerlidir. Buna karşın cumhurbaşkanı adaylarından biri olan Selahattin Demirtaş, söz konusu eşitlik ve serbestlik ilkesinden yaralanamıyor. Adaylığına yönelik yapılan itirazlara karşın Yüksek Seçim Kurulu, Demirtaş’ın seçme ve seçilme ehliyetine sahip olduğunu kabul ederek adaylığını kesinleştirdi. Bu durumda, Demirtaş’ın tutukluluk hali, Anayasa’nın 19, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 5. maddesinde düzenlenen ‘kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı’ ile birlikte ‘serbest seçim hakkı’nı düzenleyen Anayasanın 67. ve AİHS Ek 1 No’lu Protokolün 3. maddesinin ihlali niteliğinde. Tüm bu nedenlerden dolayı Demirtaş derhal tahliye edilmeli. Tersi durumda Demirtaş’ın seçim çalışmalarına özgürce katılamaması bu seçimleri daha baştan gayrimeşru hale getirecektir.” denildi.

(HABER MERKEZİ)

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