Meclis'te iftar hazırlıkları tamam: Geçen yıl 97 bin TL harcanmıştı!

Geçen yıl iftar için Meclis bütçesinden 97 bin TL harcanırken, bugün düzenlenecek olan iftarın da külfetli olması bekleniyor.

Birkan BULUT

Ankara

Meclis Başkanı İsmail Kahramanı'nın eski ve yeni tüm milletvekillerini çağırdığı iftar için 4 bin kişi aranmasına rağmen yaklaşık 500 kişi olumlu dönüş yaptı. Geçen yılki iftar için 97 bin TL harcanırken, bugün düzenlenecek olan iftarın da külfetli olması bekleniyor. Bütçeden karşılanan iftar için barkovizyonlarda “TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından TBMM üyelerine (Tüm Dönemler) verilen iftar yemeği” denilmesi dikkat çekti.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın bu akşam tüm dönem milletvekillerini davet ettiği iftara katılım düşük oldu. Eski ve yeni tüm milletvekillerinin çağrıldığı iftar için 4 bin kişi aranmasına karşı yalnızca 500 kişi dönüş yaptı. Edinilen bilgiye göre gelmeyeceğini söyleyen muhalefetten bazı milletvekillieri “Kahraman'ın iftarı kendi cebinden yapması gerektiği, bütçeden böyle bir organizasyonun israf olduğu”nu söylediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da il dışında olması sebebiyle iftara katılamayacağı belirtilirken, beklenenden düşük katılım nedeniyle boş kalan sandalyelerin personel ile doldurulacağı öne sürüldü.

Fotoğraf: Evrensel

YAĞMUR NEDENİYLE İFTAR İÇERİ ALINDI

Yaklaşık 1500 sandalyenin getirildiği iftarın düzenlenmesi için bir organizasyon şirketinden hizmet alımı yapıldı. Barkovizyon, masa ve sandalyeler için bir şirket ile anlaşılırken, yemek ve servis işleri ise Meclis bünyesinde gerçekleştirildi. Bütçeden karşılanan iftar için barkovizyonlarda 'TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından TBMM üyelerine (Tüm Dönemler) verilen iftar yemeği' denilmesi dikkat çekti. İftar için yaklaşık 400 kilo kuzu eti getirildiği iddia edildi. Meclis bahçesinde yapılması planlanan iftar gün içinde yağmur yağması nedeniyle içeri alındı. Meclis ana binası içinde yer alan şeref holü, iktidar ve muhalefet kulisinde verilecek olan iftar, hazırlıklar erkenden başladı.

Bütçe devletten, iftar İsmail Kahraman’dan

GEÇEN YIL 97 BİN 475 TL HARCANMIŞTI

Kahraman'ın geçen yıl düzenlediği iftarın maliyeti 100 bin TL'ye yaklaşmış ve tepki çekmişti. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın verdiği osru önergesine gelen yanıtla 14 Haziran 2017'de Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından Meclis bahçesinde verilen iftar yemeğinin toplam maliyetinin 97 bin 475 TL olduğu açıklanmıştı. Yemeğin maliyetinin Başkanlık bütçesinin “temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon giderleri tertibinden karşılandığı” ifade edilmişti.

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 18:25

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