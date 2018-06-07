Ä°ranlÄ± MÃ¼lteci Ebrahimi: SuÃ§ iÅŸlemedim, neden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediliyorum?

UÅŸakâ€™ta kaydÄ± bulunan, Denizli'de gÃ¶rÃ¼lÃ¼nce sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Ä°ranlÄ± MÃ¼lteci Mehdi Ebrahimi Evrensel'e konuÅŸtu.

Hilmi MIYNAT

Denizli

UÅŸak’ta kaydÄ± bulunan Ä°ranlÄ± mülteci Mehdi Ebrahimi, Denizli’de görülünce sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.

Üniversite mezunu lisanslÄ± sporcu, politik içeriÄŸe sahip protest müzik albümü yapÄ±nca ülke dÄ±ÅŸÄ±na kaçmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletler masasÄ± onu önce UÅŸak iline kaydetti. Fakat Ebrahimi orada iÅŸ bulamayÄ±nca arkadaÅŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda, Denizli’ye geçti. Denizli’de polis ekiplerinin kimlik sormasÄ± üzerine sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Ä°ranlÄ± mülteci neden Ä°ran’dan kaçmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Türkiye’de neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Evrensel’e anlattÄ±.

ROCK ALBÜMÜ YAPARKEN SÜRGÜN OLDU

Elektrik mühendisliÄŸini birincilikle bitirip yüksek lisansa kaydÄ± kabul edilen Ebrahimi, aynÄ± zamanda karate ve tekvando dallarÄ±nda birincilikleri olan bir sporcu. Ama olimpiyatlara katÄ±lacak isim listesinin önceden belli olmasÄ± ve nüfuz, para sahibi sporculara öncelik tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± için bir yÄ±l boyunca eve kapanmÄ±ÅŸ. Ebrahim bu süreci ÅŸu sözlerle anlatÄ±yor: “Bu bir yÄ±l boyunca ülkemde yaÅŸanan tüm haksÄ±zlÄ±klarÄ±, eÅŸitsiz koÅŸullarÄ±, adaletsizliÄŸi düÅŸündüm. Sonra müzikle ilgilenmeye baÅŸladÄ±m. AynÄ± düÅŸüncelerle hayatÄ± sorgulayan iki arkadaÅŸÄ±mla birlikte ‘Kan Tükürmek’ anlamÄ±na gele alternatif bir rock albümü yaptÄ±k. Albüm kapaÄŸÄ± için yardÄ±m istediÄŸim arkadaÅŸ beni ihbar edince ev basÄ±ldÄ±, tüm elektronik eÅŸyalara el kondu. Üç yÄ±l önceydi. Önce baÅŸka ÅŸehre, sonra da akrabamdan aldÄ±ÄŸÄ±m bin lirayla Türkiye’ye kaçtÄ±m.”

‘Ä°Åž OLSA UÅžAK’TA KALIRDIM’

BirleÅŸmiÅŸ Milletler mülteciler masasÄ±nÄ±n kendisini UÅŸak iline kaydettiÄŸini belirten Ebrahimi Türkiye’de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± ise ÅŸöyle anlattÄ±: “Bin lira ile geldim ve karnÄ±mÄ± doyurabilmek için iÅŸ aradÄ±m. Denizli’de bir tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±n yanÄ±na yerleÅŸtim. Kafelerde bulaÅŸÄ±kçÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸladÄ±m. 12 saat çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p 30 lira veriyorlardÄ±. Birkaç ay para kazandÄ±ktan sonra kaydÄ±m olan UÅŸak’a yerleÅŸmeye gittim. 2 ay boyunca iÅŸ aradÄ±m. SorduÄŸum tüm iÅŸyerleri ‘YabancÄ±lara iÅŸ vermiyoruz’ dedi. Ben de Denizli’ye dönmek zorunda kaldÄ±m. Kimi zaman ayrÄ± ayrÄ± iÅŸlerde 3-4 saatlik uykuyla 20 saate yakÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m oldu. Sonra bir müzik grubuyla kafelerde müzik yapmaya karar verdik. Bizi çaÄŸÄ±ran kafeler kendi dilimizde ya da Ä°ngilizce söylememizi kabul etmedi. Türkçe söylemeye çalÄ±ÅŸÄ±nca da ÅŸivemizle dalga geçtiler. Bunun üzerine bir kafede müzik yapmaya baÅŸladÄ±k. Dört kiÅŸilik müzik grubumuza sadece gecede 100 lira veriyorlardÄ±!”

SINIR DIÅžI EDÄ°LÄ°RSE, BAÅžINA GELECEKLERDEN ENDÄ°ÅžELÄ°

Türkiye’de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tüm zorluklara raÄŸmen Ä°ran’a dönmek istemediÄŸini söyleyen Mehdi Ebrahimi sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilme durumuyla ilgili de ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “AslÄ±nda daha önce de kaydÄ±mÄ± Denizli’ye almak için baÅŸvurmuÅŸtum ama sonuç çÄ±kmadÄ±. UÅŸak’ta yabancÄ± ÅŸubeye iÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±, Denizli’de karÄ±n tokluÄŸuna da olsa çalÄ±ÅŸabildiÄŸimi ve 3 yÄ±ldÄ±r sorun çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±m. ‘Bana iÅŸ bulun burada yaÅŸayayÄ±m’ dedim. Küfredip terslediler. Benden dilekçe için 100 lira, mahkeme için de 400 lira para istediler. YabancÄ± ÅŸube davalarÄ±na Manisa’daki mahkeme bakÄ±yormuÅŸ. Davam orada görülecekmiÅŸ. Ben hiç bir suça karÄ±ÅŸmadÄ±m. Ä°ranlÄ± olup da uyuÅŸturucu sattÄ±ÄŸÄ± için tutuklananlar serbest bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Ben neden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediliyorum?” SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilirse baÅŸÄ±na geleceklerden endiÅŸe duyan Ebrahimi mahkemeden gelecek kararÄ± bekliyor.

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