Buldan: 24 Haziran’da zalimlerle mazlumlar yarışacak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan seçim çalışmaları kapsamında Mardin’deydi. Kızıltepe’deki halk buluşmasına katılan Buldan, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Mardin, Süryani Asurilerin, Kürtlerin, Türklerin, Arapların birlikte yaşadığı, kardeşçe yaşadığı bir kenttir. Mardin’in görüntüsü tıpkı HDP’dir, HDP’nin rengidir. Mardin bir medeniyet şehridir.

24 Haziran Türkiye açısından, Türkiye halkları açısından tarihi bir gün olacaktır. Yaşadığımız zulmün, baskının şiddet politikalarının son bulacağı bir tarih olacaktır. 24 Haziran tarihi zalimlerle mazlumların yarışacağı bir sınav olacaktır. Mazlumlar galip gelecektir. Zulüm politikasına, inkar politikasına son verileceği bir gün olacaktır 24 Haziran.

AKP Hükümeti bu ülkeyi 16 yıldır adaletsiz, hukuksuz bir şekilde yönetti. 16 yıldır bu ülkede Kürtlere, Araplara, Süryanilere her türlü zulüm yapıldı. Kimliğimiz dilimiz inkar edildi ama hiçbir zaman boyun eğmedik, biat etmedik. Bizler bu ülkeyi kim yönettiyse onların karşısında hep direndik. Bu ülkeyi geçmişte yönetenler de şimdi yönetenler de hepsi Kürtlerin mücadelesini bilir, tanır.

‘KÜRTÇENİN YASAKLANMASINA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ’

Geçmişte bizi inkar ediyorlardı, şimdi de aynı noktadalar. Kürtleri inkar eden bir AKP Hükümeti'nin bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin yarınlarına vereceği hiçbir şey yoktur. Ne yapacaksak, biz yapacağız. Ne elde edeceksek biz edeceğiz. Hiç kimsenin gücü bir halkı inkar etmeye yetmeyecektir. Kimsenin gücü Kürt halkının inkarına, dilinin yasaklanmasına yetmez. Yeter ki biz inançlı olalım.

Bizler geleceğin, barışın, özgürlüğün tesisi için mücadele veren bir partiyiz. Bu coğrafyada yaşanan acıların, verilen bedellerin haddi hesabı yoktur. Sizin Mehmet Sincar’a, Musa Anter’e, olan bağlılığınızı biliyoruz. Mardin halkı, Kızıltepe halkı kararını iyi vermeli, elini vicdanına koymalı. Biz biliyoruz, inanıyoruz, güveniyoruz; 24 Haziran’da Mardin halkı gençlerimiz, çocuklarımız için kararını HDP’den yana verecek.

‘24 HAZİRAN ZAFERİN TARİHİ OLACAKTIR’

Bugün ülkeyi yönetenler, Kürt sorununu inkar ediyorlar. Bu halkın acılarını görmediler. Bir halkın acısını yüreklerinde hissetmediler. İşte bunun için Kürtlerin birlik ve beraberliğini sağlayacağı 24 Haziran, bizler için umudun, zaferin tarihi olacaktır .

Sadece HDP değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayımız var. Bu ülkeye huzuru getirecek, olan, bu ülkede demokrasiyi, özgürlüğü, adaleti tesis edecek olan Selahattin Demirtaş’tır. Bunun için, Türkiye’nin geleceği için, yarınlar için, adaletin tesisi için bir oy HDP’ye, bir Demirtaş’a. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (6 Haziran 2018)- Demirtaş sosyal medyadan miting yaptı

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 18:07

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