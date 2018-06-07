â€˜Ä°mar affÄ±yla yeni bir talan baÅŸlÄ±yorâ€™

Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Tezcan KarakuÅŸ Candan ile imar affÄ± dÃ¼zenlemesini konuÅŸtuk.

Burcu YILDIRIM

Ankara

Ä°mar affÄ± düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸtuÄŸumuz Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Tezcan KarakuÅŸ Candan, bu yönetmelikle yeni bir talan sürecinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Candan, “Bu eskiden gecekondularÄ±n affÄ± anlamÄ±na geliyordu ama ÅŸimdi gecekondu büyük oranda kalmadÄ±. Büyük rezidanslardaki hukuksuz metrekare artÄ±ÅŸlarÄ±, kamusal alanlarÄ±n iÅŸgalini, bir yandan hem meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±yorlar hem de yaÅŸanan ekonomik krize buradan acaba bir sermaye birikimi saÄŸlanabilir mi diye düÅŸünüyorlar”dedi.

Ä°mar affÄ± düzenlemesiyle 13 milyon konutun imar ve iskanÄ± hedeflenen “YapÄ± KayÄ±t Belgesi”sinin usul ve esaslarÄ± Resmi Gazete’de yayÄ±nlandÄ±. Ä°zni olmayan bir çok yapÄ± yasallaÅŸÄ±rken, kiÅŸinin beyanÄ± esas alÄ±narak herhangi bir denetim gözetilmeyecek. Düzenlemenin yayÄ±mlanmasÄ±yla birlikte YapÄ± KayÄ±t Belgesi’nin ne anlama geldiÄŸini gazetemize deÄŸerlendiren Ankara Mimarlar OdasÄ± Åžube BaÅŸkanÄ± Tezcan KarakuÅŸ Candan, kurallara uyan vatandaÅŸ ve yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, “Bu hukuksuzluÄŸun yasallaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r” dedi. Burada barÄ±ÅŸ kavramÄ± ile imarÄ±n yan yana getirilmemesi gerektiÄŸini söyleyen Candan, “Bu, bir imar affÄ±. Hukuka uyan, gerçekten kurallara uygun bir kentleÅŸme politikasÄ± izleyen vatandaÅŸlar, yatÄ±rÄ±mcÄ±lar cezalandÄ±rÄ±lÄ±yor. Burada adaletsizliÄŸin dibine vuruluyor. PlanlÄ± kentleÅŸmenin önünden çok büyük plansÄ±z bir süreç çÄ±kÄ±yor ve teÅŸvik ediliyor. Bu kabul edilemez” dedi.

SEÇÄ°ME YATIRIM

Eskisi gibi gecekondulaÅŸmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gecekondularÄ±n da kentsel dönüÅŸümle yok edildiÄŸini söyleyen Candan, “Bu gecekondudan çok sermayenin belli alanlardaki üst kademelerinin aflarÄ±yla aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak iliÅŸkili. Ä°ÅŸte Reza Zarrab’Ä±n villasÄ± gibi ya da hukuksuz bir ÅŸekilde inÅŸa edilen ÅŸehir hastanelerinin yasallaÅŸtÄ±rmasÄ± gibi” diye konuÅŸtu. Resmi Gazete’de yer alan baÅŸvurudan sonra ödeme tarihlerinin bir yÄ±la kadar uzatÄ±labileceÄŸi ibaresine iliÅŸkin ise Candan, “Hukuk olmadÄ±ÄŸÄ± için OHAL kapsamÄ±nda tekrar uzatabilirler, KHK’lerle her ÅŸeyi yapabiliyorlar. Bunu zaten 24 Haziran için çÄ±karttÄ±lar. Biz olursak uzatÄ±rÄ±z biz olmazsak uzatamazlar demek için” kullanacaklarÄ± yorumunda bulundu.

‘HUKUKSUZLUÄžUN ÖNÜ AÇILIYOR’

Sermayenin kentsel mekanda el deÄŸiÅŸtirdiÄŸini aktaran Candan, imar affÄ±nÄ±n üst gelir gruplarÄ±nÄ±n hukuksuz bir ÅŸekilde kendi sermayelerini büyütmek ve kamu alanlarÄ±nÄ±n iÅŸgal edilmesi olarak deÄŸerlendirdi. Bütün ekonomisini inÅŸaat sektörü üzerinden sermaye birikimini saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸan bir ekonomik anlayÄ±ÅŸÄ±n iflas ettiÄŸini söyleyen Tezcan, “Toplumun tamamÄ±na bu hukuksuzluk yerleÅŸtiriliyor. Bu Özal dönemiyle ‘Benim memurum iÅŸini bilir’ ile baÅŸlayan bir süreç. Ekonomiyi kentsel alanlar üzerinden dönüÅŸtürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar”diye konuÅŸtu

‘BEYANA DAYALI SATIÅž OLUR MU?’

AKP’nin iktidarÄ±nÄ± korumak için herkese bir paye daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Tezcan, “Mesela imar affÄ± konusunda hiç güneÅŸ enerjisi santralleri tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ± mÄ±? Burada güneÅŸ enerjisi santrallerine ait muhtemelen çok büyük arazileri peÅŸkeÅŸ çektiler, insanlara güneÅŸ enerjisi santralleri kurdurttular. Buradan bir rant elde ettiler ÅŸimdi bunu da affa koyuyor. Bir güneÅŸ enerjisi santrali, göz göre göre koca büyük tarlalarda devletin haberi olmadan nasÄ±l yapÄ±labilir” dedi.

Bir kere beyana dayalÄ± satÄ±ÅŸ olabilir mi, bunu kim denetleyecek diye soran Tezcan “Herkes her ÅŸeyi her yerde yapabilir. Bunu da kimseye denetimini saÄŸlamadan beyan edebilir ve bunu yasallaÅŸtÄ±rabilir demek” diyerek buna köklü bir çözüm getirilmesi gerektiÄŸini savundu ve 24 Haziran seçimlerinin bir fÄ±rsat olabileceÄŸini söyledi.

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