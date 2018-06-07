KOÃœ Ã¶ÄŸrencileri: Ã–dediÄŸimiz harÃ§la eski model araba alÄ±nÄ±r

Kocaeli Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencileri, ErdoÄŸanâ€™Ä±n â€˜harÃ§ kalktÄ±â€™ sÃ¶zlerini deÄŸerlendirdi: Ã–dediÄŸimiz harÃ§, aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z krediden fazla.

Cemre KAVALA

Kocaeli

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, üç televizyon kanalÄ±nÄ±n ortak yayÄ±nÄ±nda CHP’nin ‘EÄŸitimi ücretsiz yapacaÄŸÄ±z’ vaadinin sorulmasÄ± üzerine eÄŸitim zaten tamamen ücretsiz demiÅŸti. Üniversite harçlarÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine ise “Üniversite harcÄ± yok, harç març kalktÄ±” cevabÄ±nÄ± vermiÅŸti. Evet harçlar örgün öÄŸretimde kalktÄ±. Ancak ikinci öÄŸretim öÄŸrencileri hâlâ harç ödemeye devam ediyor. ErdoÄŸan’Ä±n sözlerini deÄŸerlendiren Kocaeli Üniversitesi öÄŸrencilerinin ortak talebi harçlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve eÄŸitimin ücretsiz olmasÄ±.

ÖDEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z HARÇ, ALDIÄžIMIZ KREDÄ°DEN FAZLA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ÖÄŸrencisi Beril, birinci öÄŸretimlerde harcÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ikinci öÄŸretimlerin hâlâ harç ödemeye devam ettiÄŸini söyledi. Fakültelerinde harç parasÄ±nÄ±n 577 TL olduÄŸunu, bunun da az buz bir para olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Beril, aldÄ±ÄŸÄ± krediden daha yüksek harç ödediÄŸine dikkat çekti. Okurken aldÄ±klarÄ± bu kredileri de mezun olduktan sonra faiziyle ödeyeceklerini hatÄ±rlatan Beril, harçlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getirerek “Hak verilmez alÄ±nÄ±r. Bu yüzden harçlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için sözümüzü söylemeliyiz” dedi.

‘GENÇLERDEN HABERSÄ°Z’

Azra ise harç ücretlerinin çok pahalÄ± olduÄŸunu, harca verilen parayla öÄŸrencilerin birçok ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabileceÄŸini söylüyor. Ä°kinci öÄŸretimlerin kapatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünen Azra nedenini ise ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor “Ülkemizde üniversite sayÄ±sÄ± 190’Ä±n üzerinde. Ä°ÅŸsizliÄŸi bu üniversitelerle 4 yÄ±l erteliyoruz. BunlarÄ± önlemek amacÄ±yla kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum” diyor. Dört senede ödediÄŸi harçlarla eski model bir araba alabileceÄŸini söyleyen Hande, “Ä°kinci öÄŸretim harçlarÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±, eÄŸitimin paralÄ± olduÄŸunun en büyük kanÄ±tÄ±. Bu gafÄ±yla ErdoÄŸan’Ä±n gençlerden habersiz olduÄŸunu görüyoruz” diye konuÅŸtu. EÄŸitimin ücretsiz olmasÄ±nÄ±n tek yolunun kendi mücadelelerinden geçtiÄŸini belirten Hande, seçimlerde de HDP’ye oy vereceÄŸini ifade etti.

‘HARÇ ZAMANI ZORLANIYORUM’

Hem okuyup hem de çalÄ±ÅŸmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Yavuz ise harç zamanÄ± maddi olarak çok daha zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. “ErdoÄŸan’Ä±n böyle bir ÅŸey söyleyeceÄŸini hiç tahmin etmezdim” diye ÅŸaÅŸÄ±ran Yavuz, harç ödediÄŸi zamanlar maddi olarak daha da zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Yavuz, “ErdoÄŸan’a oy vermeyi kendimizi kandÄ±rmak olarak görüyorum. Seçim zamanÄ± her konuda olduÄŸu gibi eÄŸitimde de herkes iyi vaatlerde bulunuyor. Ama bu deÄŸiÅŸimi Muharrem Ä°nce ya da Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n yapabileceÄŸini düÅŸünüyorum” dedi.

Burak ise Kocaeli’ye gelen bir milletvekili ile arasÄ±nda geçen diyaloÄŸu anlatÄ±yor. Durmadan çÄ±kartÄ±lan vergi aflarÄ±nÄ± anlatan milletvekiline, “ÖÄŸrencilerin kredi borçlarÄ± için af çÄ±karmayÄ± düÅŸünüyor musunuz?” diye sorduÄŸunu söyleyen Burak, vekilin ise “Öyle bir isteÄŸiniz ya da arzunuz mu var ki?” diye sorduÄŸunu anlatarak bu sorunun yönetenlerin gençlerin dünyasÄ±ndan, sorunlarÄ±ndan ne kadar uzak olduÄŸunu gösterdiÄŸini belirtti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 17:35

www.evrensel.net