Fransa: İran ‘kırmızı çizgiye’ yaklaşıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, İran'ın 'kırmızı çizgiye’ yaklaştığını söyledi.

İran’ın nükleer anlaşmanın çökmesi durumunda uranyum zenginleştirmeyi planladığını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına bildirmesini yorumlayan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, bu adımın ‘İran’ı kırmızı çizgiye’ yaklaştırdığını söyledi. Ancak Le Drian Tahran’ın bu adımının anlaşmanın sınırları içinde yer aldığını da vurguladı.

‘ANLAŞMA HÜKÜMLERİNİ İHLAL ETMİYOR’

Le Drian Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, söz konusu adımın ‘Hoş karşılanmadığını’ söyleyen Le Drian ancak Tahran’ın planının 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın (Ortak Kapsamlı Eylem Planı-JCPOA) hükümlerini ihlal etmediğini söyledi.

Le Drian “Bence bu inisiyatif hoş karşılanmadı, bu Tahran’ın rahatsızlığını gösteriyor. ‘Kırmızı çizgiye’ yaklaşmak her zaman tehlikelidir. Ancak şimdilik uranyum zenginleştirme kapasitesini arttırmak için alınan bu inisiyatif tamamen Viyana anlaşmasının sınırları içerisinde kalıyor. Açıklananlar tamamen anlaşmanın çerçevesi içinde” ifadelerini kullandı.

Fransız Bakan, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası diğer imzacıların anlaşmayı kurtarma planlarının değişmediğini de vurguladı.

AB’DEN ABD'YE İRAN MEKTUBU

Avrupa'nın en güçlü üç ülkesi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından muafiyet talebiyle Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup gönderdi.

Mektupta Trump yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlarından Avrupa şirketlerinin muaf tutulması istenildi. Bakanlar, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 2016'dan beri İran'la iş yapan Avrupa şirketlerine Amerikan yaptırımlarından muafiyet tanınması talebini yazılı şekilde sundu.

İran'ın uluslararası para transferi yapılmasına olanak tanıyan SWIFT sisteminden çıkarılmaması talebinin de yer aldığı mektup, ABD'nin Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya iletildi. (DIŞ HABERLER)

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