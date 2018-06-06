Gazeteci Canan Coşkun’un duruşması 10 Temmuz’a ertelendi

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun’a açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma 10 Temmuz’a ertelendi.

DHKP-C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatların 20 Eylül’de çıkarıldıkları savcılıktaki sorgularını haberleştiren Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun’a “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Çağlayan’daki İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İddianameyi hazırlayan savcı Edip Şahiner Coşkun’u, “Kısıtlama Kararı bulunmasına rağmen soruşturmanın amacını tehlikeye sokacak şekilde haber yapmak, yine aynı dosya kapsamında tanık olarak ifadesine başvurulan Berk Ercan’ın ve ailesinin teşhir etmek, terör örgütlerine hedef göstermek” ile suçluyor.

‘NASIL TEŞHİR ETTİĞİMİ ANLAMIŞ DEĞİLİM’

Davanın ilk duruşmasında Coşkun ve avukatları hazır bulundu. Yaptığı haber sebebiyle yargılanan Coşkun, haberde suçlama konusu yapılan cümlenin, “Savcılık Berk Ercan isimli bir tutuklunun tanık ifadesini avukatların dosyasına koydu. Savcılık, Ercan’ın ifadesindeki ‘kamuoyunda öne çıkan davaları örneğin Berkin Elvan, Dilek Doğan, Hasan Ferit Gedik, Sabancı suikastı ile açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça isimli şahıslar hakkındaki davaları takip ettikleri” beyanını suçlama konusu yaptı” olduğunu hatırlattı. “Teşhirin”, “Gösterme”, “sergileme” gibi anlamları olduğunu belirten Coşkun, “Savcının dediği gibi Ercan’ın ailesinin teşhir olabilmesi için fotoğraflarının yayımlanması gerekli. Haberde bırakın fotoğrafı, Ercan’ın ailesine yönelik tek bir cümle bile yokken, nasıl teşhir ettiğimi anlayabilmiş değilim.” dedi. Soruşturmanın amacını tehlikeye atmadığını belirten Coşkun, avukatlar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ve iddianamenin hazırlandığını da hatırlattı. Coşkun’un avukatları Bülent Utku ve Evren İşler de suçun unsurlarının oluşmadığını beyan ederek beraat talep ettiler. Dosyanın esas hakkındaki mütalaasını sunmak için savcıya verilmesine karar veren mahkeme duruşmayı 10 Temmuz’a erteledi.

www.evrensel.net