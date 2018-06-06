İktidar medyası Demirtaş’a karşı aday gibi

İktidar medyası dün manşetlerinde HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ı hedef aldı.

Sabah gazetesi, 2 Aralık 2008 günü Demirtaş ile dönemin DTP Eş Genel Başkan Yardımcısı Kamuran Yüksek’e ait olduğu iddia edilen bir konuşma kaydını manşetine taşıdı. “CHP’nin koruduğu PKK’li Demirtaş’ın suçüstü belgeleri” manşetiyle çıkan Sabah, Demirtaş’ı PKK’li olmakla Yüksek’i ise KCK sözcüsü olmakla itham ediyor.

‘FETÖ’NÜN DOSYASINA SARILIYORSUNUZ’

Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman imzalı yazıya sosyal medya hesabından yanıt veren Kamuran Yüksek, “Sabah gazetesi zırvası! Sözde düşmanınız FETÖ’nun uydurma dosyasına işinize gelince nasıl da sarılıyorsunuz! Dinlemeyi yapan, dosyayı hazırlayan polisler, savcılar ve bu yargılamayı yapan hakim şu an hapiste! Siz de borazanlığını yapmaya devam edin” diye yazdı. Yüksek, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “İddia edilen telefon dinleme tarihi 2008’e ait, o tarihte HDP yok. O tarih itibariyle Demirtaş DTP grup başkan vekili, ben DTP Eş Genel Başkan Yardımcısıydım, görüşüldüğü belirtilen kişi ise AB resmi temsilcisidir. Anlaşılan başka malzeme kalmadı bu tür uydurmalara sarılıyor zat-ı muhterem”

Yüksek şunları da ekledi: “Bu da bir şey mi? Demirtaş ile aramızda avokado üzerine esprili bir konuşmayı ‘avokado’dan kasıtları el bombasıdır, eylem yapacaklar diyerek hazırlanan mahkeme dosyası var! Demirtaş’ın dosyasında ise aynı konu ‘Sayın Öcalan’ isimli kampanya hazırlığı olarak geçmiş!”

Star, Akşam ve Yeni Şafak da, İnce ve Demirtaş’ı hedef aldı. Star, ‘Sen ne zaman Hitler oldun’ alt başlığı ile gördüğü manşet spotunda, Yeni Şafak ‘Seçimden sonra hesaplaşacağız’ başlığı ile, Akşam ise ‘O apoletleri Demirtaş’a mı takacaksın’ başlıklı ikinci manşetinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Selahattin Demirtaş ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi terörist olmakla ve teröre destek vermekle itham ettiği sözlerine yer verdi.

YENİ ŞAFAK’IN KAFASI YİNE 'KARIŞIK'

Muhalefeti ‘unutkanlıkla’ suçlayan Yeni Şafak, manşet spotunda şu ifadelere yer verdi: “Muhalefet Temmuz 2015’te HDP ve PKK’nin başlattığı ‘çukur ve barikat savaşı’nda şehit olan 793 asker ve polisi unuttu. 7 Haziran 2015’te emanet oylarla HDP’nin barajı geçmesine destek olan CHP, muhalefet blokuyla birlikte teşkilatlarını el altından yine HDP’ye yönlendiriyor. Eline kan bulaşan Demirtaş da muhalefetin ‘kahramanı’ oldu”

Muhalefeti unutkanlıkla suçlayan Yeni şafak bu manşetin hemen yanında ‘Süleyman Şah evine dönüyor’ başlıklı habere yer verdi. Haberde, IŞİD saldırısı tehdidi nedeniyle, 22 Şubat 2015’te YPG’nin yardımıyla Karakozak köyünden Eşme’ye taşınan Süleyman Şah türbesi ile ilgili, “Bölge PKK’den temizlendikten sonra Karakozak’taki eski yerine taşınacak” denildi.(MEDYA SERVİSİ)

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