Onlarca sorunla boğuşan gençlerin 24 Haziran'dan beklentileri neler?

Seçime günler kaldı. Yediden yetmişe hemen herkesin gündeminde seçimler var. Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları meydanlarda vaatlerini sıralıyor. Eğitimden işsizliğe pek çok sorunla karşı karşıya olan gençlere ilişkin de vaatler sıralanırken Adana’da gençlerle sorunlarını, taleplerini ve 24 Haziran seçimlerine ilişkin beklentilerini sorduk. Bakalım Adanalı gençler ne istiyor? (Evrensel Web TV)

Seçim Günlüğü (6 Haziran 2018)- Demirtaş sosyal medyadan miting yaptı

www.evrensel.net