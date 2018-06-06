HÜDA-PAR: Listeler konusunda anlaşamadık, Cumhur İttifakı'na rakibiz

Cumhur İttifakı'na rakip olduklarını belirten Mehmet Yavuz, 'AK Partinin listeleri içerisinde parlamentoya girme konusu görüşüldü. Uzlaşamadık' dedi.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 24 Haziran seçimlerine ilişkin AKP ile ‘listeler konusunda’ anlaşamadıklarını belirterek Cumhur İttifakı’na rakip olduklarını ifade etti.

İhtimalleri değerlendirdiklerini belirten HÜDA-PAR Genel Başkanı Yavuz, “Cumhur İttifakı içerisinde parti logomuz ile yer alabilsek alacaktık, olabilirdi. AK Parti’nin listeleri içerisinde parlamentoya girme konusu da görüşüldü. Uzlaşamadık” dedi.

‘KÜRT MESELESİNDE HATALAR DEVAM EDİYOR’

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalar yapan Mehmet Yavuz “Kürt meselesi ulus devletin dayatmalarının sonucu ortaya çıkmıştır, hatalar devam ediyor, dil ve kimliğin üzerindeki yasaklamalar devam ediyor” dedi. Yavuz, Hizbullah bağlantısı sorusuna ise “Bağımsız ve bağlantısız hareketiz. Türkiye’nin yakın tarihi içerisinde geldiğimiz zaman dilimi çok da normal değil. Biri birini tetikleyen olaylar zinciri. Bir normalleşmenin yaşanması gerektiğini düşünüyoruz” yanıtını verdi.

Mehmet Yavuz HDP ile yaptıkları görüşmeyi de anlatırken, “Sadece ittifak gündemi ile randevu talep etmedik. HDP ile görüşme isteğimizde bir ittifak düşüncesi yoktu. Seçim dönemlerinde çatışmalar meydana geliyor. Bunların meydana gelmemesi için tüm partilerden randevu talep ettik” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 15:42

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