Uzundere’de 5 kez mühürlenen Barankaya Tesisleri hâlâ çalışıyor

5 kez mühürlendi, mühür kırıp çalışmaya devam etti. İzmir Uzundere'deki Barankaya tesisleri bir türlü yıkılmıyor.

Metehan UD

İzmir



Şimdiye kadar 5 kez mühürlenen ve her defasında mühür kırılarak çalışması sürdürülen Uzundere'deki kaçak Barankaya Tesisleri yıkılmıyor. Köy derneği şantiye alanın yıkılması için yasal süreç başlatacak.



İzmir'in Karabağlar İlçesi Uzundere Köyü sınırları içerisinde kalan Çetin Kaya isimli şahsa ait arsa üzerinde bulunan ve resmi kayıtlarda Ginal İnşaat Şirketi tarafından kullanılan ruhsatsız tesis, işlemlerin başlamasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hâlâ kullanılıyor. Belediye tarafından yıkım kapsamına alınmasına rağmen yıkılmış değil.



Tesisler kağıt üzerinde Ginal isimli şirkete ait olsa da şantiyenin etrafı Barankaya Tesisleri tabelaları ile dolu ve şantiye içinde Barankaya'ya ait iş makineleri bulunuyor. Ginal İnşaat'ın telefon numaları ile adresi Barankaya ile aynı. Binlik planlarda ağaçlandırılacak alan olarak geçen ve zeytin tarlaları ile çevrili alan hem imar kanuna hem de zeytincilik kanununa aykırı. Alan üzerindeki yapıların yeni imar düzenlemesi ile birlikte yapı kayıt belgesi alıp alamayacağı henüz net değil. Yapı kayıt belgesi alsa bile zeytin kanunundan dolayı işletme ruhsatı alması mümkün gözükmüyor.

Barankaya Tesislerinin yıkılmamış olması beraberinde yeni kaçak yapıları da getiriyor. Şantiyenin etrafındaki hurdacılık ve tamir işleri yapan işletmeler de Barankaya Tesisleri'nin varlığından faydalanarak çalışmasını rahatlıkla sürdürüyor.Tesisler son olarak Mart ayı içerisinde beşinci kez mühürlendi ancak mühür kırılarak şantiye kullanılmaya devam edildi. Kaçak şantiyeden çıkan araçlar ise başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü olmak üzere bir çok resmi kurumun işlerinde kullanılıyor. Son olarak şirket Konak Tramvayı'nın Halkapınar kısmının yapımında çalıştı.

KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Tesislerin alınmış kararlara rağmen henüz yıkılmamış olması ile ilgili Temiz İzmir Derneği, Karabağlar Belediyesi bürokratları hakkında suç duyurusunda bulundu ancak Karabağlar Kaymakamlığı, belediye bürokratları için soruşturma için izin vermedi. Kaymakamlık tarafından verilen cevapta "3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatın aykırılığına rastlanılmadığı anlaşıldığından" dedi. Karara karşı İzmir Bölge İdare Mahkemesine itiraz da bulunuldu.

'YIKIMI İÇİN DAVA AÇACAĞIZ'

Evrensel'e konuşan Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür "Barankaya firmasının bulunduğu arazideki kaçak ve ruhsatsız yapıları baraka şeklinde depo alanlarından ve konteynır şeklinde şantiye tarzı binalardan oluşmaktadır. Firmanın yeni imar düzenlemesi ile birlikte yapı kayıt belgesi alması mümkün değildir. Alsa bile yönetmelikte belirtildiği gibi tapu yerine geçmeyecektir. İmar kanununa aykırı yapılarını belki kurtarabilir ama faaliyet alanı olarak kullandığı alanlar zeytin koruma kanununa açıkça aykırıdır. Zeytinliklerimizin bu kadar yakınında iş makineleri ve diğer tesislerini istemiyoruz. Yasalardan doğan hukuki haklarımızı biliyoruz. Evraklarımızı hazırlıyoruz en kısa sürede suç duyurumuzu ve devamında davamızı açacağız. Köy bizim,zeytinlikler bizim bu tür işletmeleri çevremizde istemiyoruz" dedi.

Uzundere’deki ruhsatsız şantiye yıkılmıyor

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